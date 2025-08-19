Floripa Rural 2025: Epagri traz pesquisa, tecnologia e o sabor do campo à capital catarinense

Na Epagri os participantes experimentaram pratos preparados com Plantas Alimentícias Não Convencionais (Fotos: Aires Mariga/Epagri)

Com cerca de três mil visitantes, a primeira edição do Floripa Rural 2025 trouxe um pouco da vida do campo para dentro da cidade, mostrando para a população urbana como nasce o alimento que chega à mesa de todos os catarinenses. O evento foi realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16 de agosto em instituições do setor agropecuário localizadas no bairro Itacorubi, ao longo da Rodovia Admar Gonzaga.

A Epagri abriu as portas do seu Centro de Treinamento e ofereceu uma programação diversificada, que encantou escolares, famílias e demais visitantes. Entre as atividades, destacaram-se oficinas gratuitas, demonstrações técnicas, feira de produtos coloniais, mostra de pesquisas agropecuárias, além de tecnologias de saneamento ecológico e biodigestor que transforma resíduos orgânicos em energia.

O público pôde conhecer de perto abelhas sem ferrão, experimentar pratos preparados com Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), entender como se faz a previsão do tempo, acompanhar iniciativas de turismo de base comunitária e visitar a exposição do museu entomológico de Caçador, com insetos e aracnídeos.

Na feira de produtos coloniais, agricultores comercializaram queijos, pães, mel, cachaças, geleias, conservas, flores, cogumelos, artesanatos e muitos outros itens diretamente ao consumidor, valorizando o trabalho das famílias rurais.

Importância da produção rural

De acordo com uma das organizadoras do Floripa Rural, a gerente de Marketing e Comunicação da Epagri Adriana Alves, o evento cumpriu sua missão. “Mostramos para o público urbano a importância da produção rural e o quanto ela está ligada ao bem-estar da sociedade”, diz. Ela também destaca que o evento foi palco de comemorações históricas, como os 50 anos de pesquisa da Epagri.

O presidente Dirceu Leite avaliou o Floripa Rural como um grande sucesso. “O evento mostrou que é possível criar pontes entre o urbano e o rural, celebrar a pesquisa agropecuária e reforçar o orgulho de ser catarinense. Nossa intenção é que esta iniciativa se consolide como evento regular no calendário de Florianópolis, ampliando ainda mais o diálogo campo–cidade nos próximos anos”.

Segundo ele, o contato direto entre pesquisadores, extensionistas rurais, agricultores e cidadãos fortalece ainda mais o compromisso da Epagri em continuar inovando e levando conhecimento para a produção de alimentos seguros e para o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina.

O evento

Com o tema “Um Dia de Campo na Cidade”, o Floripa Rural reforçou o papel das instituições parceiras – Epagri, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Cartarina (CCA/UFSC), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), prefeitura de Florianópolis por meio do Jardim Botânico e Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa).

