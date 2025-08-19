Vazamento de combustível leva à evacuação de prédios no centro de Erechim

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) e a Defesa Civil de Erechim interditaram e evacuaram, na tarde desta segunda-feira (18), dois prédios residenciais e um hotel na Rua Carlos Miranda, área central da cidade. A medida foi tomada após a detecção de vazamento nos tanques de combustíveis de um posto localizado na esquina da Avenida Sete de Setembro com a própria Carlos Miranda.

De acordo com as autoridades, a evacuação foi preventiva para garantir a segurança de moradores e hóspedes diante do risco de explosão ou intoxicação. Diversas pessoas já estão deixando os imóveis atingidos pela interdição.

O trabalho de contenção e monitoramento segue em andamento no local, com apoio de equipes especializadas. Até o momento, não há prazo definido para a desinterdição dos prédios e do hotel.

A recomendação é que motoristas e pedestres evitem circular pela região, que permanece isolada até nova avaliação das equipes de segurança.

