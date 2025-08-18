Segunda, 18 de Agosto de 2025
Expointer 2025 terá participação de 6.696 animais

Com o encerramento das inscrições de animais rústicos para a 48ª Expointer, a edição deste ano da feira contará com um total de 6.696 animais. São ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/08/2025 às 18h55
Expointer 2025 terá participação de 6.696 animais
-

Com o encerramento das inscrições de animais rústicos para a 48ª Expointer, a edição deste ano da feira contará com um total de 6.696 animais. São 1.589 animais rústicos, que participam de julgamentos, vendas, leilões ou provas, e 5.107 animais de argola, que vão a julgamento morfológico nesta modalidade. As inscrições de rústicos tiveram um aumento de 18,2% em relação ao ano passado.

Se comparar com 2024, houve aumento de 39,44% no número de animais inscritos em 2025. No entanto, em razão do estado de emergência zoossanitária pela doença de Newcastle e gripe aviária no Rio Grande do Sul, é necessário levar em conta que em 2024 não houve a participação de aves e pássaros na Expointer. Então, se comparados os números deste ano sem aves, com os do ano passado (4.802 no total), nota-se um aumento de 20,18%.

O comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, destacou que houve um incremento significativo de inscrições de equinos da raça Crioula, de 143%. “Tivemos um crescimento de 70% nas inscrições de coelhos, por causa da feira de filhotes. E também se destaca o avanço nas inscrições de rústicos das raças de bovinos de corte Hereford e Braford, que foi 65% superior a 2024”, complementou.

A 48ª Expointer ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

Foto: Daniel Isaia/ Agência Brasil
