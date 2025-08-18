Segunda, 18 de Agosto de 2025
Tenente Portela, RS
Polícia tenta desvendar assassinato de 3 mulheres em praia de Ilhéus

Vítimas caminhavam na orla da cidade antes de desaparecer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/08/2025 às 13h04

Investigadores da Polícia Civil da Bahia estão tentando esclarecer o assassinato de três mulheres cujos corpos foram encontrados na tarde do último sábado (16), abandonados em um matagal junto à orla da zona sul de Ilhéus (BA).

Segundo a prefeitura, duas das vítimas, Alexsandra Suzart, de 45 anos de idade, e Maria Helena Bastos, de 41, eram servidoras públicas municipais. A terceira vítima, Mariana Bastos da Silva, 20, era filha de Maria Helena.

Alexsandra, Maria Helena e Mariana desapareceram no fim da tarde da última sexta-feira (15), enquanto passeavam pela orla com um cachorro. O animal foi encontrado vivo, amarrado a uma árvore, ao lado dos corpos das três mulheres, que tinham marcas causadas por objeto perfurocortante, como uma faca.

Câmeras de segurança registraram as três caminhando na faixa de areia da Praia dos Milionários, em meio a várias pessoas que aproveitavam o fim de tarde em um dos trechos de praia mais movimentados da cidade. Logo após, o grupo desapareceu e os investigadores agora tentam elucidar o que ocorreu e identificar os autores do crime que chocou a cidade.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (Aplb) manifestou pesar pelos assassinatos , sua solidariedade às famílias e amigos das vítimas e cobrou das autoridades responsáveis que criminosos sejam identificados e punidos.

“Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escola. Reafirmamos nosso compromisso com a busca por justiça. Estaremos presente cobrando das autoridades competentes celeridade na investigação e resolução do caso, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados”, informou o sindicato que, assim como a prefeitura de Ilhéus, decretou luto de três dias pela “perda brutal”.

Também em nota, a Câmara de Vereadores de Ilhéus destacou que o “trágico crime” aconteceu durante o Agosto Lilás, período dedicado à conscientização sobre a importância do enfrentamento à violência contras as mulheres.

Nesta quarta-feira (20), um ato organizado pela Frente Parlamentar das Mulheres, com o apoio de secretarias municipais, exigirá justiça a Alexsandra, Maria Helena e Mariana. A Caminhada Pelo Fim da Violência Contras as Mulheres começará as 9 horas, a partir da praça da Catedral de São Sebastião, no centro da cidade .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
