Segunda, 18 de Agosto de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado autoriza início de obra na Escola Encruzilhada, em Maçambará

O governo estadual, por meio da titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, autorizou, nesta segunda-feira (18/8),o início dos tra...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/08/2025 às 12h34
Estado autoriza início de obra na Escola Encruzilhada, em Maçambará
"Com a CS, nossa intenção é garantir que as melhorias ocorram de forma contínua e planejada”, disse a secretária Izabel Matte -Foto: Gustavo Masur/Casa Civil

O governo estadual, por meio da titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, autorizou, nesta segunda-feira (18/8),o início dos trabalhos de recuperação da Escola Estadual Técnica Encruzilhada, em Maçambará, na Região da Fronteira Oeste.O investimento é de R$ 2,4 milhões, com prazo de conclusão de 300 dias. O ato contou com a presença do prefeito do município, José Mário dos Santos, da diretora da escola, Carlise Bonetti, e da chefe de gabinete da Casa Civil, Cátia Belmonte.

Maçambará tem governo do Estado. Entre os diversos trabalhos previstos estão a recuperação da cobertura, de pisos, paredes e forros e a manutenção da rede elétrica. A obra será executada pela Cetus Construtora, com fiscalização da décima Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Uruguaiana.

Contratação Simplificada

A reforma ocorrerá por meio da Contratação Simplificada (CS), modelo que dá mais agilidade à manutenção dos prédios escolares. Nesse sistema, implantado a partir de março de 2024 pela SOP, as licitações são feitas por lotes, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops).

“Esta é uma marca que estamos deixando neste governo. Temos disponibilidade de recursos e implementamos inovações na gestão que permitem viabilizar obras como essa. Antes, o modelo adotado exigia uma nova licitação a cada etapa, o que tornava o processo mais lento e difícil. Agora, com a Contratação Simplificada (CS), nossa intenção é instituir uma política de Estado, garantindo que essas melhorias ocorram de forma contínua e planejada”, disse a secretária Izabel.

Com a CS, não é preciso fazer uma licitação para cada reforma. Basta acionar a empresa pré-contratada responsável pelo lote que a escola integra e demandar o serviço em um catálogo à disposição da SOP, com prazos muito menores em relação aos processos anteriores. Uma mesma região pode ter mais de um lote, sendo atendida por mais de uma empresa.

Atualmente, pela CS, o governo investe R$ 151,8 milhões em 135 demandas de 116 escolas. As reformas fazem parte da recuperação da infraestrutura da rede escolar que o Estado realiza desde 2023, quando, no início da atual gestão. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Como resultado dessa retomada da capacidade de investimentos do Estado, por meio da CS e de outros processos, já foram concluídas 447 obras em 393 escolas, totalizando R$ 137,7 milhões.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 40 minutos

Polícia tenta desvendar assassinato de 3 mulheres em praia de Ilhéus

Vítimas caminhavam na orla da cidade antes de desaparecer

 No evento, governador enfatizou a importância de um ambiente de negócios estável e previsível -Foto: Mauricio Tonetto
Executivo Há 1 hora

Leite destaca ganhos de eficiência com privatizações e concessões no RS durante Fórum Veja de Infraestrutura

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta segunda-feira (18/8), no Fórum Veja de Infraestrutura em São Paulo, as iniciativas do Rio Grande do Su...
Geral Há 3 horas

Anatel justifica fim da obrigatoriedade do uso do 0303

Prefixo é usado para identificar chamadas de telemarketing

 -
Fazenda Há 4 horas

Servidores do governo participam de seminário sobre os avanços da reforma tributária

Mais de 500 servidores do governo do Estado, vinculados à Secretaria da Fazenda (Sefaz), participaram do seminário “Reforma Tributária em Movimento...
Geral Há 19 horas

Granizo e ventos de 100km/h devem atingir sul do país nesta semana

Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta laranja

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
3.26 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
20° 11°
Quinta
22° 10°
Sexta
27° 15°
Sábado
17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Câmara Há 9 minutos

Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Câmara Há 24 minutos

Seminário aborda questões relacionadas a parentalidade e cuidado
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,42%
Euro
R$ 6,33 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 667,853,70 -0,99%
Ibovespa
137,826,23 pts 1.09%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6802 (16/08/25)
05
10
31
75
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3471 (16/08/25)
01
02
03
05
06
11
13
16
17
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias