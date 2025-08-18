Segunda, 18 de Agosto de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Servidores do governo participam de seminário sobre os avanços da reforma tributária

Mais de 500 servidores do governo do Estado, vinculados à Secretaria da Fazenda (Sefaz), participaram do seminário “Reforma Tributária em Movimento...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/08/2025 às 10h03
Servidores do governo participam de seminário sobre os avanços da reforma tributária
-

Mais de 500 servidores do governo do Estado, vinculados à Secretaria da Fazenda (Sefaz), participaram do seminário “Reforma Tributária em Movimento: Do Projeto à Prática”, promovido pelo Pré-Comitê Gestor do IBS (CGIBS) com apoio da Sefaz, por meio da Receita Estadual e Escola Fazendária. A atividade teve quase seis mil servidores inscritos de administrações tributárias do todo o país.

O encontro serviu para atualizar informações sobre os avanços da regulamentação da reforma, que está na reta final, além de detalhar aspectos importantes do funcionamento do novo sistema tributário. A principal mudança será a criação do Imposto sobre Valor Agregado Dual (IVA Dual), com base ampla e sem cumulatividade, cuja fase de testes começará em 2026.

Reforma trará novo ambiente econômico para o país

Na palestra de abertura, o subsecretário da Receita, Ricardo Neves Pereira, que é membro titular do Grupo de Coordenação Técnico-Operacional do Pré-CGIBS, reforçou a magnitude da oportunidade que a reforma abre para as administrações tributárias construírem, de forma conjunta, um novo ambiente econômico para o país.

"Estamos criando um sistema tributário do zero. Temos uma oportunidade única de desenvolver um modelo novo, que será coordenado por um comitê gestor nacional que está sendo estruturado. Por isso, é fundamental que tenhamos a consciência de que estados, municípios e União devem trabalhar de forma integrada, no mesmo nível, inclusive, trocando experiências com administrações tributárias de outros países, já que o IVA será semelhante ao adotado internacionalmente”, afirmou.

O subsecretário-adjunto da Receita Estadual, Giovanni Padilha, também participou do evento em palestra que detalhou o sistema de cashback do IVA Dual previsto na reforma. Padilha destacou a diferenciação da natureza da devolução do tributo, cuja finalidade é a justiça tributária ao tornar o imposto mais progressivo, pesando menos no bolso das famílias de baixa renda. O mecanismo é normalmente confundido com a transferência de renda, que tem o objetivo de combater a pobreza.

“A reforma tributária está prevendo dois cashbacks, um para a CBS e outro para o IBS. Serão beneficiadas somente famílias de baixa renda, cadastradas no CadÚnico do governo federal. Um detalhe importante é que os estados terão autonomia para definir o percentual de devolução do IBS, partindo do mínimo de 20% e conforme algumas regras limitadoras”, explicou Padilha.

Também palestraram os auditores-fiscais da Secretaria da Fazenda Vinicius Freitas e Dimitri Domingos, que compõem a equipe técnica do Pré-CGIBS.

Secretaria da Fazenda conta com 37 representantes no colegiado

Criado oficialmente em agosto, o Pré-CGIBS é responsável por estruturar o órgão que fará a gestão do novo imposto, cuja arrecadação será distribuída entre estados e municípios. A Sefaz conta com 37 representantes no colegiado, distribuídos em seis grupos de trabalho, coordenações e no escritório de projetos.

A secretária Pricilla Santana é membro titular do Conselho Superior do Pré-CGIBS, que será presidido por Flávio César de Oliveira, atual presidente do Comsefaz e secretário da Fazenda do Mato Grosso do Sul. A estrutura definitiva do CGIBS passará a funcionar a partir de 2026. A Secretaria da Fazendo acompanha e participa ativamente da construção da reforma desde a elaboração da Emenda Constitucional 132, promulgada no final de 2023 após extensas discussões no Congresso.

Depois da aprovação da emenda, a secretária e representantes técnicos da pasta também integraram o Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma da Tributação sobre o Consumo (PAT-RTC), criado pelo Ministério da Fazenda para elaborar o texto das duas leis complementares encaminhadas ao Congresso e que regulamentam diversos pontos da emenda.

A Lei Complementar nº 214/2024, que estabelece as regras do IBS e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), já foi aprovada e sancionada. Já o Projeto de Lei Complementar nº 108/2024, que define aspectos operacionais do IBS e do funcionamento do CGIBS, segue em tramitação no Senado.

O Rio Grande do Sul é referência nacional na digitalização de documentos fiscais por ter criado a tecnologia da Nota Fiscal Eletrônica com a Procergs (NF-e) e, atualmente, processar notas para diversos estados. O Estado também inspirou a criação do programa de cashback nacional, idealizado com base o programa Devolve ICMS, lançado em 2021 pelo governo gaúcho.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 40 minutos

Polícia tenta desvendar assassinato de 3 mulheres em praia de Ilhéus

Vítimas caminhavam na orla da cidade antes de desaparecer

 No evento, governador enfatizou a importância de um ambiente de negócios estável e previsível -Foto: Mauricio Tonetto
Executivo Há 1 hora

Leite destaca ganhos de eficiência com privatizações e concessões no RS durante Fórum Veja de Infraestrutura

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta segunda-feira (18/8), no Fórum Veja de Infraestrutura em São Paulo, as iniciativas do Rio Grande do Su...
Obras Há 1 hora

Estado autoriza início de obra na Escola Encruzilhada, em Maçambará

O governo estadual, por meio da titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, autorizou, nesta segunda-feira (18/8),o início dos tra...
Geral Há 3 horas

Anatel justifica fim da obrigatoriedade do uso do 0303

Prefixo é usado para identificar chamadas de telemarketing
Geral Há 19 horas

Granizo e ventos de 100km/h devem atingir sul do país nesta semana

Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta laranja

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
3.26 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
20° 11°
Quinta
22° 10°
Sexta
27° 15°
Sábado
17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Câmara Há 9 minutos

Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Câmara Há 24 minutos

Seminário aborda questões relacionadas a parentalidade e cuidado
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,42%
Euro
R$ 6,33 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 667,853,70 -0,99%
Ibovespa
137,826,23 pts 1.09%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6802 (16/08/25)
05
10
31
75
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3471 (16/08/25)
01
02
03
05
06
11
13
16
17
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias