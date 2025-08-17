Domingo, 17 de Agosto de 2025
Floripa Rural 2025 conecta cidade e campo e atrai cerca de 3 mil visitantes

Floripa Rural 2025 recebeu escolas para participar dessa trilha do conhecimento- Foto: Andréia Oliveira/Sape

Uma verdadeira aventura no campo, em pl...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
17/08/2025 às 20h17
Floripa Rural 2025 conecta cidade e campo e atrai cerca de 3 mil visitantes
Foto: Reprodução/Secom SC

Floripa Rural 2025 recebeu escolas para participar dessa trilha do conhecimento- Foto: Andréia Oliveira/Sape

Uma verdadeira aventura no campo, em pleno ambiente urbano. Assim foi a 1ª edição do Floripa Rural 2025, realizada nos dias 15 e 16 de agosto, em Florianópolis, que atraiu cerca de 3 mil visitantes. Com uma programação inédita, o evento criou um percurso integrando instituições do setor agropecuário localizadas no bairro Itacorubi, ao longo da Rodovia Admar Gonzaga. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) abriu as portas para comunidade e apresentou as principais políticas públicas para o desenvolvimento rural, nessa rota que proporcionou muito aprendizado e  imersão no universo rural. 

Com o tema Um Dia de Campo na Cidade, a iniciativa buscou aproximar o público urbano das instituições que atuam no setor rural, promovendo troca de conhecimentos e a valorização da produção agropecuária catarinense. O evento foi realizado pela Sape, Centro de Ciências Agrárias da UFSC (CCA/UFSC), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Prefeitura de Florianópolis por meio do Jardim Botânico e Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa). 

Na Secretaria da Agricultura e Pecuária, os visitantes encontraram a Casa das Políticas Públicas, Casa do Cooperativismo Catarinense, dos Produtores Rurais, Fecoagro e o Icasa. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer o vínculo entre campo e cidade. “Santa Catarina é uma referência na agropecuária, e o Floripa Rural mostra como o conhecimento, a produção e a inovação do meio rural chegam até a mesa dos consumidores. Eventos como este fortalecem a integração entre os diferentes elos da cadeia produtiva e aproximam a realidade do campo, promovendo valorização, aprendizado e desenvolvimento”, destaca Chiodini.

Ao longo do trajeto que interligou o Jardim Botânico de Florianópolis à Cidasc, os participantes puderam explorar oficinas, exposições, experiências interativas e visitas guiadas. Temas como o ciclo dos alimentos, práticas sustentáveis, segurança alimentar e o papel essencial do setor agropecuário na vida urbana foram abordados de forma acessível e educativa. Também foram realizadas feiras com produtos da agroindústria familiar.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Os participantes receberam o Passaporte Aventuras do Campo, carimbado a cada etapa concluída no percurso. A aposentada Adriana Venâncio aceitou o desafio. “Consegui completar meu passaporte do Floripa Rural. Foi gratificante, divertido e interativo. Conheci mais sobre cultivos animais e políticas públicas, gostei muito”, afirma Adriana. 

A vivência encantou os grupos escolares. “Eu estou achando muito legal, estamos trabalhando sobre os insetos, a natureza e construímos uma horta. Os alunos estão podendo vivenciar o que estão aprendendo”, relatou a professora Ana Paula Posa, do Neim Idalina Ochôa. A pequena Sophya Modesto estava entusiasmada. “Eu gostei da abelinha que não tem ferrão”, destaca a pequena estudante.  As crianças também ganharam um gibi exclusivo do Floripa Rural, com conteúdos educativos e lúdicos sobre a vida no campo.

O evento atraiu escolas, famílias e pessoas com muita disposição para uma imersão no universo rural. “O Floripa Rural superou nossas expectativas. Vamos trabalhar para que ele seja incluído no calendário oficial de eventos de Florianópolis. Foi uma verdadeira trilha do conhecimento, que merece se tornar uma tradição anual”, afirmou o coordenador do evento, Paulo Arruda.

O Floripa Rural também celebrou  marcos históricos de instituições parceiras: os 50 anos da Epagri, os 50 anos do Centro de Ciências Agrárias da UFSC (CCA/UFSC) e os 20 anos do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
