Domingo, 17 de Agosto de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Governador Jorginho Mello participa da 14ª AgroPonte em Criciúma

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
17/08/2025 às 20h17
Governador Jorginho Mello participa da 14ª AgroPonte em Criciúma
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello esteve neste domingo, 17, na 14ª Feira do Agronegócio, Agricultura Familiar & Inovação – AgroPonte, em Criciúma. O evento conta com investimentos do estado em forma de estandes para exposição da Epagri, Cidasc, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar da região Sul. Foi a primeira vez que um governador visitou a exposição desde sua criação.

“Em eventos como esse, você aproxima o produtor, o comprador, o que vende equipamento. Então, é um ganha-ganha. Além de trazer a família, de trazer movimento, para gerar negócio e conseguir impulsionar a economia regional. Quando você mistura comércio, indústria e agronegócio fica melhor ainda”, disse o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Feira AgroPonte tem como objetivo principal fomentar a integração entre agronegócio e agricultura familiar. O diretor responsável pela organização do evento, Willi Backes, comemorou o fato de que pela primeira vez um governador do Estado visitou a exposição.

“Nós estávamos em uma expectativa muito grande. Na 14ª edição, fazíamos questão, até porque o Governo do Estado participa efetivamente do evento e pra nós é de fundamental importância, que é uma prestação de contas. Ele investe na cooperativa da agricultura familiar, nós montamos o espaço. É importante que o governador e os órgãos do Estado comprovem o trabalho que a gente faz aqui. Estamos devolvendo aquilo que foi investido no evento”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Feira ocorreu entre os dias 13 e 17 de agosto e movimentou 200 expositores no Pavilhão José Ijair Conti, com mais de 80 mil visitantes e cerca de 500 animais.

Foto: Reprodução/Secom SC
