Domingo, 17 de Agosto de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Compra de 80 mil enxovais de maternidade do Programa Mãe Gaúcha é destaque da Agenda Celic de 18 a 22 de agosto

O processo de contração de uma empresa para a confecção, montagem e entrega de 80 mil enxovais infantis para a maternidade do Programa Mãe Gaúcha ,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/08/2025 às 16h02
Compra de 80 mil enxovais de maternidade do Programa Mãe Gaúcha é destaque da Agenda Celic de 18 a 22 de agosto
-

O processo de contração de uma empresa para a confecção, montagem e entrega de 80 mil enxovais infantis para a maternidade do Programa Mãe Gaúcha , desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), é um dos 36 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 18 a 22 de agosto.

O certame está agendado para terça-feira (19/8), às 9h30. O valor estimado da contratação é de R$ 62 milhões e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço no lote. O programa possui centralidade no atendimento a mães a partir da 28ª semana de gestação e que estejam em situação de vulnerabilidade social, em pobreza ou extrema pobreza que estejam no CadÚnico, recebendo Bolsa Família ou aguardando o deferimento da inscrição e que estejam realizando o pré-natal.

Outra licitação prevista pela Sedes é a contratação de uma Instituição de Ensino Superior (IES), pública ou privada, para a execução dos seguintes cursos do Programa Nacional de Educação Permanente para o SUAS (CapacitaSUAS): curso de introdução ao exercício do controle social do SUAS; curso de atualização em vigilância socioassistencial e atualização dos planos de Assistência Social. A capacitação será realizada de forma presencial para 1250 alunos em Porto Alegre. O pregão eletrônico também está previsto para as 9h30 do dia 19 de agosto. Com valor estimado de contratação de R$ 1,5 milhão, a IES vencedora será a que conseguir oferecer o menor preço global.

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar; compra de materiais de higiene e limpeza; materiais de informática, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom/SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 5 minutos

Granizo e ventos de 100km/h devem atingir sul do país nesta semana

Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta laranja

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 7 horas

Concurso 2.902 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões

As seis dezenas sorteadas foram: 08-21-22-42-45-48
Geral Há 11 horas

Hoje é Dia: 90 anos de Candeia e Jovem Guarda são destaques da semana

Confira as principais efemérides da semana na seção Hoje é Dia

 © Lula Marques/Agência Brasil
Geral Há 1 dia

Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares

Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 1 dia

Exposição de artista maranhense exalta identidade latina e ancestral

Thiago Martins de Melo expõe trabalhos feitos a partir de 2013

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 24°
23° Sensação
1.81 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Segunda
24° 12°
Terça
25° 16°
Quarta
21° 13°
Quinta
23° 10°
Sexta
21° 16°
Últimas notícias
Geral Há 3 minutos

Granizo e ventos de 100km/h devem atingir sul do país nesta semana

Saúde Há 3 horas

Em quatro anos, Programa Assistir ampliou em cerca de 35% o valor anual repassado a hospitais
Planejamento Há 3 horas

Compra de 80 mil enxovais de maternidade do Programa Mãe Gaúcha é destaque da Agenda Celic de 18 a 22 de agosto
Justiça Há 3 horas

STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por religião
Justiça Há 4 horas

Maioria do STF vota a favor da União em disputa previdenciária

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 673,751,43 +0,32%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6802 (16/08/25)
05
10
31
75
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3471 (16/08/25)
01
02
03
05
06
11
13
16
17
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias