Hoje é Dia: 90 anos de Candeia e Jovem Guarda são destaques da semana

A música brasileira é o principal destaque entre as datas de celebração da semana. No dia de hoje, 17 de agosto, o nascimento do sambista fluminense Antônio Candeia Filho, conhecido como Candeia, completa nada menos do que 90 anos. A trajetória de um dos maiores nomes da história do samba brasileiro foi contada no História Hoje , da Radioagência Nacional , e no Sem Censura , da TV Brasil .

Na semana também há outra lembrança histórica da música brasileira. O início do movimento chamado de Jovem Guarda completa 60 anos. O marco foi a estreia do programa estrelado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa, que estreou na TV Record em 1965. A data já foi relembrada em matérias da Agência Brasil e do Armazém Cultural , da MEC AM.

Um terceiro fato histórico, desta vez não relacionado com a música, marca a semana. Trata-se dos 50 anos do lançamento da sonda Viking 1 pela NASA, que alcançou Marte em 1976. Foi a primeira vez que um veículo enviado pela Terra alcançou o planeta. O episódio e toda a importância dele foram contados pela Agência Brasil em 2020.

Datas comemorativas

A semana também é recheada de diversas datas comemorativas. Hoje é Dia do Patrimônio Cultural, celebrado para valorizar a preservação e proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Foi destaque no Repórter Brasil, em 2018 e no Tarde Nacional ( Rádio Nacional ), em 2019.

O dia 19 tem nada menos do que três datas comemorativas marcantes: o Dia Mundial da Fotografia (que homenageia o anúncio do daguerreótipo, uma das primeiras técnicas de fotografia em 1839), o Dia Nacional do Historiador (criado em homenagem ao nascimento de Joaquim Nabuco) e o Dia Nacional do Ciclista (em homenagem ao ciclista Pedro Davison). Todas as datas já foram tema de matérias do Repórter Brasil , da TV Brasil :



Já o dia 21 de agosto é marcado pelo início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana de mobilização e eventos já foi destaque em matérias da Rádio Nacional e da TV Brasil .

Para fechar a semana, temos o Dia do Folclore. Comemorado em 22 de agosto, a data celebra as tradições populares, as lendas, os mitos e toda a riqueza cultural do folclore brasileiro. A data já foi tema de conteúdos do Viva Maria (da Rádio Nacional da Amazônia ) e da Radioagência Nacional .

