Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares

Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/08/2025 às 17h48
Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
© Lula Marques/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez, neste sábado (16), em Brasília, novos exames clínicos – os primeiros desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, os testes laboratoriais e de imagem realizados para investigar recentes episódios de febre, tosse e refluxo constataram resquícios de inflamações no sistema digestivo (esôfago e da mucosa que reveste o estômago) e nos pulmões.

“Os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração”, afirmam os quatro profissionais que assinam o boletim divulgado esta tarde.

“Já a endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém, com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo”, acrescenta a equipe médica, prescrevendo que Bolsonaro deve seguir tratando o quadro de refluxo, controlando a hipertensão arterial e observando as medidas preventivas de broncoaspiração.

Prisão domiciliar

Esta foi a primeira vez que o ex-presidente deixou sua casa, em um condomínio fechado do Lago Sul, em Brasília, desde que começou a cumprir a prisão domiciliar no dia 4.

Ao atender o pedido da defesa de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu que o ex-presidente deve retornar para seu condomínio em, no máximo, oito horas, e apresentar, em até 48 horas, um atestado de comparecimento especificando os procedimentos realizados.

Bolsonaro chegou ao hospital às 9 horas e foi liberado às 13h58, tendo se submetido a diferentes exames. Desde 2018, quando foi alvo de um atentado, Bolsonaro necessita de acompanhamento médico periódico devido às consequências das cirurgias a que se submeteu em virtude da facada que recebeu na região do abdômen e que provocou graves lesões nos intestinos delgado e grosso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Exposição de artista maranhense exalta identidade latina e ancestral

Thiago Martins de Melo expõe trabalhos feitos a partir de 2013

 Gabriel Souza anunciou investimentos nas áreas da saúde, desenvolvimento social, habitação e agricultura -Foto: Joel Vargas/GVG
Vice-governador Há 12 horas

Em Jaguari, Gabriel Souza anuncia investimentos nas áreas da saúde, habitação, infraestrutura e desenvolvimento social

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Jaguari nesta sexta-feira (15/8), onde anunciou investimentos nas áreas da saúde, desenvolvimento social,...
Geral Há 14 horas

Niterói terá campeonato de surfe neste domingo

Provas serão disputadas a partir das 7h

 Número de trabalhadores em busca de emprego nos meses de abril, maio e junho deste ano é o menor desde 2012 (Foto: Diones Roberto Becker)
PNAD Contínua Há 14 horas

Número de pessoas em busca de emprego há mais de um ano diminui 21%

Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 16 horas

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
17° Sensação
0.17 km/h Vento
87% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 2 horas

Familiares e movimentos fazem ato pelos 10 anos da chacina de Osasco
Categorias A e B Há 4 horas

Carteira Nacional de Habilitação do RS custa três salários-mínimos e é a mais cara do Brasil
Rodada 3 Há 4 horas

Gauchão Feminino: Gurias do Yucumã perdem em casa para o Grêmio
Geral Há 6 horas

Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
Saúde Há 6 horas

Governo Eduardo Leite investe mais de R$ 15,6 milhões na qualificação da Santa Casa de Alegrete

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 673,143,45 +0,23%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias