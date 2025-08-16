Sábado, 16 de Agosto de 2025
Safra brasileira de grãos 2024/2025 é estimada em 345,2 milhões de toneladas

Dados estão no 11º Levantamento da Safra de Grãos da CONAB

Por: Editoria Local Fonte: CONAB
16/08/2025 às 16h59 Atualizada em 16/08/2025 às 17h02
Safra brasileira de grãos 2024/2025 é estimada em 345,2 milhões de toneladas
Com produtividades recordes, milho e soja contribuem para o bom resultado esperado, que juntos representam 43,4 milhões de toneladas (Foto: Diones Roberto Becker)

A produção brasileira de grãos na safra 2024/2025 está estimada em 345,2 milhões de toneladas, configurando-se como novo recorde na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), superando o ciclo 2022/2023 quando foram colhidas 320,91 milhões de toneladas.

Se comparado com o volume obtido na safra passada, o resultado representa uma alta de 47,7 milhões de toneladas. Os dados estão no 11º Levantamento da Safra de Grãos divulgado na quinta-feira (14/8) pela CONAB. Esse aumento é influenciado tanto pela maior área cultivada no país, com uma alta de 2,5% sendo estimadas em 81,9 milhões de hectares, como, principalmente, pela recuperação da produtividade média nacional das lavouras, saindo de 3.722 quilos por hectare em 2023/2024 para 4.214 quilos por hectare na atual temporada.

Com produtividades recordes, milho e soja contribuem para o bom resultado esperado, que juntos representam aproximadamente 43,4 milhões de toneladas, sendo em torno de 21,5 milhões de toneladas o crescimento do milho e cerca de 21,9 milhões de toneladas o incremento da soja. No caso do cereal, a expectativa é de uma colheita total de aproximadamente 137 milhões de toneladas – a maior já registrada na série histórica da CONAB. Apenas na segunda safra do grão, são esperadas 109,6 milhões de toneladas.

 

