Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Niterói terá campeonato de surfe neste domingo

Provas serão disputadas a partir das 7h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/08/2025 às 10h02

O 7º Itacoatiara Big Wave (IBW), campeonato de ondas grandes de nível internacional, na praia de Itacoatiara, em Niterói, será realizado neste domingo (17), a partir das 7h. Ele será disputado na modalidade Tow In , na qual o atleta é rebocado até a onda por jet-ski .

Entre os atletas convidados para esta edição estão Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Gabriel Sampaio, Michaela Fregonese e Michelle des Bouillons.

“Niterói tem vocação natural para o esporte, especialmente em modalidades ligadas ao mar e à natureza. O Itacoatiara Big Wave consolida a cidade como um dos principais palcos do surfe de ondas grandes no Brasil e no mundo. O certame movimenta a economia, atrai visitantes e reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o incentivo à prática esportiva como instrumento de inclusão e qualidade de vida”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Como será

Os atletas disputarão a competição em dupla, surfista e piloto, nas categorias Times Masculinos e Times Mulher-Homem . Na categoria masculina, os atletas se revezam entre a prancha e o jet-ski. Já na categoria Mulher-Homem, estará em jogo a performance feminina sobre as ondas enquanto caberá ao parceiro pilotar o jet-ski .

A premiação total é de R$ 96 mil. “A expectativa é de um dia perfeito para um campeonato de surfe. Previsão de ondas altas, ventos favoráveis e temperatura agradável. Ingredientes espetaculares para fazer do Itacoatiara Big Wave 2025 um sucesso ainda maior que os anteriores”, afirmou Alexey Wanick, diretor-executivo do IBW.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gabriel Souza anunciou investimentos nas áreas da saúde, desenvolvimento social, habitação e agricultura -Foto: Joel Vargas/GVG
Vice-governador Há 3 horas

Em Jaguari, Gabriel Souza anuncia investimentos nas áreas da saúde, habitação, infraestrutura e desenvolvimento social

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Jaguari nesta sexta-feira (15/8), onde anunciou investimentos nas áreas da saúde, desenvolvimento social,...

 Número de trabalhadores em busca de emprego nos meses de abril, maio e junho deste ano é o menor desde 2012 (Foto: Diones Roberto Becker)
PNAD Contínua Há 5 horas

Número de pessoas em busca de emprego há mais de um ano diminui 21%

Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 7 horas

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

 © EBC/Divulgação
Geral Há 20 horas

Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil

Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva são as finalistas

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 23 horas

Aprovados em três carreiras do CNU têm resultados finais homologados

Mdic autorizou também nomeações de 42 analistas de comércio exterior

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
23° Sensação
1.31 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Trânsito Há 17 minutos

Motorista de 61 anos morre em colisão na RSC-472 em Santa Rosa
BR-386 Há 18 minutos

Iraí: Acidente envolvendo três veículos provoca um óbito
Economia Há 22 minutos

Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária
Balanço Há 2 horas

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025
Esportes Há 2 horas

Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 673,915,63 +0,35%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias