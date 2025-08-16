Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Número de pessoas em busca de emprego há mais de um ano diminui 21%

Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
16/08/2025 às 09h37
Número de pessoas em busca de emprego há mais de um ano diminui 21%
Número de trabalhadores em busca de emprego nos meses de abril, maio e junho deste ano é o menor desde 2012 (Foto: Diones Roberto Becker)

O Brasil alcançou, no segundo trimestre de 2025, o menor número de pessoas desempregadas há mais de um ano já registrado. O recorde está na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral, divulgada na sexta-feira (15/8).

Ou seja, o número de trabalhadores (1,91 milhão) em busca de emprego nos meses de abril, maio e junho deste ano é o menor desde 2012, quando começou a série do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado representa redução de 21% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando esse contingente somava 2,4 milhões de pessoas.

A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais de idade e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego. O IBGE visita 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gabriel Souza anunciou investimentos nas áreas da saúde, desenvolvimento social, habitação e agricultura -Foto: Joel Vargas/GVG
Vice-governador Há 3 horas

Em Jaguari, Gabriel Souza anuncia investimentos nas áreas da saúde, habitação, infraestrutura e desenvolvimento social

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Jaguari nesta sexta-feira (15/8), onde anunciou investimentos nas áreas da saúde, desenvolvimento social,...
Geral Há 5 horas

Niterói terá campeonato de surfe neste domingo

Provas serão disputadas a partir das 7h

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 7 horas

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

 © EBC/Divulgação
Geral Há 20 horas

Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil

Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva são as finalistas

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 23 horas

Aprovados em três carreiras do CNU têm resultados finais homologados

Mdic autorizou também nomeações de 42 analistas de comércio exterior

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
23° Sensação
1.31 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Trânsito Há 17 minutos

Motorista de 61 anos morre em colisão na RSC-472 em Santa Rosa
BR-386 Há 18 minutos

Iraí: Acidente envolvendo três veículos provoca um óbito
Economia Há 22 minutos

Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária
Balanço Há 2 horas

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025
Esportes Há 2 horas

Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 673,915,63 +0,35%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias