Porto do Rio Grande tem melhor resultado desde 2021 e movimentação supera 23 milhões de toneladas

O sistema portuário público do Rio Grande do Sul — que abrange os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre — movimentou 28.250.735 toneladas de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/08/2025 às 13h12
Com sua movimentação representando 82,43% do total, Porto do Rio Grande manteve sua liderança no sistema portuário gaúcho -Foto: Ascom Portos RS

O sistema portuário público do Rio Grande do Sul — que abrange os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre — movimentou 28.250.735 toneladas de janeiro a julho de 2025. O número representa um crescimento consistente no desempenho logístico do Estado, sustentado pela recuperação operacional e pelo aquecimento do comércio exterior. A movimentação registrada no mês de julho, com mais de 4 milhões de toneladas, contribuiu para posicionar o ano como um dos melhores da série recente.

A consolidação da alta nos sete primeiros meses de 2025 reflete um cenário de avanço em infraestrutura, retomada de rotas e maior integração logística. A diversificação de cargas e a intensificação do comércio exterior reforçam as expectativas positivas para o segundo semestre.

Porto do Rio Grande

Com 23.378.809 toneladas movimentadas no período, o Porto do Rio Grande manteve sua liderança no sistema, representando 82,43% do total. O volume foi 3,92% superior ao registrado em 2024 e 4,56% acima do apurado em 2023, configurando o melhor resultado desde 2021. A operação com contêineres também apresentou crescimento expressivo, com 547.157 TEUs (unidade de medida equivalente a vinte pés) movimentados — alta de 25,84% sobre o ano anterior. Desses, 208.234 TEUs foram destinados à exportação e 214.806 TEUs à importação.

Entre os segmentos de carga, os graneis sólidos responderam por 57,5% da movimentação do Porto do Rio Grande, totalizando 13,7 milhões de toneladas. A carga geral somou 8 milhões de toneladas (34,2%), enquanto os graneis líquidos atingiram 1,9 milhão de toneladas (8,2%).

As principais cargas movimentadas no período foram grãos, farinhas e cereais, com 9,69 milhões de toneladas; fertilizantes, com 4,31 milhões de toneladas; e celulose, com 2,27 milhões de toneladas.

Exportações e importações no Porto do Rio Grande

As exportações realizadas via Porto do Rio Grande totalizaram 12.773.285 toneladas entre janeiro e julho de 2025. A China foi o principal destino, com 3.955.155 toneladas embarcadas, o que representa 30,96% do total. Em seguida aparecem o Vietnã, com 1.132.841 toneladas (8,87%), e a Indonésia, com 604.227 toneladas (4,73%).

No campo das importações, o Porto do Rio Grande movimentou 6.081.020 toneladas no acumulado até julho de 2025. A China foi o principal país de origem, com 1.212.066 toneladas, o equivalente a 19,93% do total. Em seguida aparecem Argentina, com 869.005 toneladas (14,29%), e Rússia, com 634.346 toneladas (10,43%).

Portos de Pelotas e de Porto Alegre

O Porto de Pelotas movimentou 695.254 toneladas até julho, alta de 7,51% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Porto de Porto Alegre apresentou queda de 56,75%, totalizando 176.671 toneladas.

Porto de Pelotas movimentou 695.254 toneladas até julho, alta de 7,51% em relação ao mesmo período do ano anterior -Foto: Ascom Portos RS
“Os números refletem não apenas a força do sistema portuário, mas também a resiliência e a competitividade da cadeia produtiva gaúcha. Eles são resultado direto do esforço conjunto que temos conduzido para tornar os nossos portos mais ágeis, modernos e conectados aos mercados internacionais. A recuperação operacional e o crescimento nas movimentações comprovam que estamos no caminho certo — com foco contínuo em infraestrutura, inovação, sustentabilidade e valorização das equipes que constroem esse resultado diariamente. Seguiremos empenhados em ampliar nossos resultados e consolidar o Rio Grande do Sul como referência logística estratégica no sul do Brasil”, destacou o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

Texto: Ascom Portos RS
Edição: Secom

