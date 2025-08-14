Estado investe R$ 755 milhões em acessos asfálticos, maior aporte da história do RS

O governo do Estado concluiu, em julho, dois novos acessos asfálticos no Rio Grande do Sul. Aguardadas há mais de quatro décadas pelos municípios de Alegria e Ametista do Sul, as obras entregues atestam o compromisso da atual gestão para destravar demandas históricas e acelerar o desenvolvimento das comunidades locais. Nestas duas cidades, têm governo do Estado. Desde 2019, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Leite, o Executivo já investiu R$ 735 milhões em obras de acessos municipais, o maior da história do Rio Grande do Sul.



Benefícios para a economia e para o turismo

Em Alegria, na ERS-520, o investimento foi de R$ 11,4 milhões na pavimentação de seis quilômetros da estrada . A conclusão do acesso, conhecido como um importante corredor logístico para a geração de emprego e renda da Região Noroeste, facilitará o deslocamento diário da população, que anteriormente enfrentava diversos transtornos de locomoção em razão da poeira.