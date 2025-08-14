Quinta, 14 de Agosto de 2025
Estado investe R$ 755 milhões em acessos asfálticos, maior aporte da história do RS

O governo do Estado concluiu, em julho, dois novos acessos asfálticos no Rio Grande do Sul. Aguardadas há mais de quatro décadas pelos municípios d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/08/2025 às 14h50
Estado investe R$ 755 milhões em acessos asfálticos, maior aporte da história do RS
Pavimentação foi realizada na ERS-520, entre os municípios de Alegria e Inhacorá, com investimento de R$ 11,4 milhões

O governo do Estado concluiu, em julho, dois novos acessos asfálticos no Rio Grande do Sul. Aguardadas há mais de quatro décadas pelos municípios de Alegria e Ametista do Sul, as obras entregues atestam o compromisso da atual gestão para destravar demandas históricas e acelerar o desenvolvimento das comunidades locais. Nestas duas cidades, têm governo do Estado. Desde 2019, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Leite, o Executivo já investiu R$ 735 milhões em obras de acessos municipais, o maior da história do Rio Grande do Sul.

Benefícios para a economia e para o turismo

Em Alegria, na ERS-520, o investimento foi de R$ 11,4 milhões na pavimentação de seis quilômetros da estrada . A conclusão do acesso, conhecido como um importante corredor logístico para a geração de emprego e renda da Região Noroeste, facilitará o deslocamento diário da população, que anteriormente enfrentava diversos transtornos de locomoção em razão da poeira.

Odila Taborda, psicopedagoga e moradora do município, relata a importância da obra para a comunidade. “O benefício é grande demais. É o transporte, é a saída do grão colhido da terra, porque somos agricultores. Beneficia a nossa autoestima, pois a gente tem asfalto passando na nossa frente e isso é maravilhoso”, salienta.

Em Ametista do Sul – cidade conhecida pela mineração de pedras preciosas – foram finalizados os 8,86 quilômetros de ligação entre o município e o distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, pela ERS-591 . O trecho agora conta com capa asfáltica completa, drenagem eficiente e sinalização horizontal e vertical instaladas. A conclusão da obra, que contou com investimento de R$ 29,5 milhões, promoverá melhorias no escoamento da produção, além de estimular a circulação do turismo local.

Asfaltamento da ERS-591 impulsioná o turismo em Ametista do Sul, município conhecido pela mineração de pedras preciosas -Foto: Divulgação/Daer
Asfaltamento da ERS-591 impulsioná o turismo em Ametista do Sul, município conhecido pela mineração de pedras preciosas -Foto: Divulgação/Daer

Conforme o morador e proprietário de loja local, Juliano Pinheiro, a felicidade é geral entre a população da cidade. “Nós só temos a agradecer ao governo do Estado, pois o turismo na região será amplamente estimulado por meio do nosso acesso asfáltico”, destacou.

Ordem de início assinada para obras em outros três acessos

No dia sete de agosto, momentos antes do anúncio da autorização para a ferrovia entre Porto Alegre e Gramado , o governador Eduardo Leite assinou, acompanhado do secretário de Logística e Transportes,JuvirCostella, a ordem de início para obras nos municípios de Quevedos e São José das Missões .

EmQuevedos, o obra ocorrerá na ERS-524, em trecho de 28 quilômetros que fará ligação comToropie contará com investimento de R$ 45 milhões. Em São José das Missões, será construído o trecho de 2,65 quilômetros do município com a BRS-386. Ao todo, serão aportados R$ 10,1 milhões para conclusão dos trabalhos. Os investimentos nos dois acessos asfálticos superam os R$ 55 milhões e a entrega das obras está prevista para 2026.

No dia oito de agosto, Leite e Costella anunciaram, em Santa Rosa, a ordem de início para a construção do acesso ao município de Sede Nova com a BR-468 . A obra, que beneficiará toda a Região Noroeste, contará com extensão de 18 quilômetros e investimento de R$ 16,4 milhões, com previsão de conclusão para 2026.

Obras do primeiro lote do acesso asfáltico da ERS-715 estão concluídas

Outra importante obra teve dez quilômetros finalizados recentemente: a pavimentação da ERS-715, entre Cerro Grande do Sul e Sentinela do Sul. A conclusão dos serviços faz parte do lote 1 da rodovia, e conta com investimento de R$ 31,5 milhões.

O lote 2 – que no momento está em fase licitatória –, disponibilizará aporte financeiro de R$ 40 milhões para concluir até 2026 os 14,18 quilômetros restantes, totalizando os 24 quilômetros do traçado viário.

O secretárioJuvirCostella salienta a importância dos investimentos em acessos municipais desde 2019, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Leite. “Iniciamos o governo com uma lista de 62 municípios até então sem ligação asfáltica, mas hoje somos os detentores do maior aporte da história em acessos com recursos próprios. Do total, já foram entregues 26, outros 20 encontram-se em obras e 16 em breve iniciarão. Além de destravar demandas antigas, estamos impulsionando a economia por meio da geração de empregos e estimulando o surgimento de empreendimentos locais”, destacou.

De acordo com Costella, a mobilização de esforços para entregar acessos municipais à população gaúcha sempre foi uma das diretrizes do governo. “Desde que iniciamos essas obras em diferentes regiões do Estado, tivemos a constante preocupação de estabelecer ações eficazes de modo a priorizar os serviços em condições técnicas e financeiras mais próximas de serem entregues à sociedade gaúcha. Isso mostra que estamos preparados não apenas para asfaltar estradas, mas também para potencializar o desenvolvimento do setor logístico e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, frisou.

Acessos concluídos: 26

  • ERS-421, em Boqueirão do Leão;
  • ERS-030, em Caraá
  • ERS-477, em Carlos Gomes
  • ERS-126, emGuabiju
  • ERS-462, emMuliterno
  • ERS-458, em Santo Antônio do Palma
  • VRS-874, em São José do Hortêncio
  • ERS-713, em Sertão Santana
  • ERS-421, em Sério
  • ERS-165, entre Cerro Largo e Cândido Godoi
  • BRS-392, em Ubiretama
  • ERS-541, em Itacurubi
  • ERS-425, em Coqueiro Baixo
  • Estrada Municipal, entre Capitão e Encantado
  • ERS-706, emCerrito
  • RSC-480, em Ponte Preta
  • ERS-348, emIvorá
  • ERS-400, em Lagoa Bonita do Sul
  • ERS-447, em Montauri
  • ERS-477, em Centenário
  • ERS-483, emCruzaltense
  • ERS-426, em Mariano Moro
  • ERS-528, em Pinheirinho do Vale
  • ERS-149, em Pinhal Grande
  • ERS-591, em Ametista do Sul
  • ERS-520, em Alegria.

Acessos em obras: 20

  • ERS-165, em Rolador
  • VRS-811, em Travesseiro
  • VRS-867, em Senador Salgado Filho
  • ERS-516, em São Martinho da Serra
  • ERS-461, em Capão Bonito do Sul
  • Estrada Municipal, em Barra do Rio Azul
  • ERS-137, em Itatiba do Sul
  • VRS-805, em Jari
  • ERS-347, em Lagoão
  • ERS-608, em Pedras Altas
  • RSC-472, em São José do Inhacorá
  • ERS-715, em Cerro Grande do Sul
  • ERS-354, em Amaral Ferrador
  • ERS-325, em Novo Tiradentes
  • ERS-176, em Garruchos
  • ERS-711, em Barão do Triunfo
  • ERS-487, em Benjamin Constant do Sul
  • ERS-524, emQuevedos
  • BRS-386, em São José das Missões
  • BRS-468, em Sede Nova.

Acessos com obras por começar: 16

  • ERS-550, emPirapó
  • BRS-386, em São Pedro das Missões
  • ERS-539, em Nova Ramada
  • ERS-487, em Faxinalzinho
  • ERS-465, em Santo Expedito do Sul
  • ERS-492, emTupancido Sul
  • ERS-317, Dois Irmãos das Missões
  • ERS-143, em Engenho Velho
  • ERS-483, em Entre Rios do Sul
  • ERS-711, em Mariana Pimentel
  • ERS-460, em Monte Alegre dos Campos
  • ERS-456, em Pinhal da Serra
  • VRS-828, em Quatro Irmãos
  • ERS-573, em São Valério do Sul
  • ERS-531, em Tunas
  • Estrada municipal, entre União da Serra e Serafina Corrêa

    Texto: Ascom Selt
    Edição: Secom

Fazenda Há 5 horas

Governo recebe 27 novos auditores para fortalecer o controle, a contabilidade e a transparência na gestão pública do Estado

O governo estadual, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), recebeu, nesta quinta-feira (14/8), 27 novos auditores do Estado, no Auditório da As...

