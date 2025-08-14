Quinta, 14 de Agosto de 2025
Tenente Portela, RS
Sicredi

Governo amplia convênios para recuperação de estradas rurais e beneficia 325 municípios

O governo do Estado assinou, nesta quinta-feira (14/8), convênios com mais 11 municípios para repasse de até R$ 300 mil destinados à recuperação de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/08/2025 às 11h32
Governo amplia convênios para recuperação de estradas rurais e beneficia 325 municípios
Os recursos são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) e priorizam as comunidades mais atingidas pelas enchentes -Foto: Lívia Boaz/Ascom Seapi

O governo do Estado assinou, nesta quinta-feira (14/8), convênios com mais 11 municípios para repasse de até R$ 300 mil destinados à recuperação de estradas rurais. A iniciativa, coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), atende cidades que decretaram situação de emergência em razão das enchentes de 2024. Com essa nova etapa, já são 325 municípios contemplados, de um total de 356 inscritos no edital.

Os recursos, que somam quase R$ 107 milhões, são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O titular da Seapi, Edivilson Brum, destacou que a prioridade é fazer o recurso chegar efetivamente às comunidades mais atingidas, por meio de obras executadas diretamente pelas prefeituras.

“Fico feliz com a presença de todos. Nosso governo é essencialmente municipalista e tem sensibilidade para criar programas que atendam às demandas de quem vive e produz no interior. Há muitas estradas vicinais que precisam de atenção urgente”, afirmou.

Redução de custos e eficiência logística

Segundo Brum, muitos produtores ainda enfrentam dificuldades para escoar a produção por vias precárias, o que eleva custos com combustível, manutenção de veículos e causa transtornos aos moradores das localidades. Ele enfatizou que a melhoria das estradas deve reduzir o tempo de deslocamento, minimizar o desgaste de máquinas e equipamentos e facilitar o acesso a serviços essenciais.

“Nenhum Estado foi tão severamente atingido quanto o nosso. Em um cenário pós-enchentes, a eficiência logística é decisiva para a recuperação econômica do setor agropecuário”, ressaltou.

Aplicação dos recursos

O valor repassado poderá ser usado na contratação de horas-máquina para equipamentos como trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão, motoniveladora (patrola), pá carregadeira e caminhão prancha. Também será possível adquirir insumos como brita, saibro e cascalho, conforme o plano de trabalho apresentado pelas prefeituras e aprovado pela área técnica da Seapi.

O prefeito de Boa Vista do Incra, Gilmar Laurindo Bellini, celebrou a chegada dos recursos, ressaltando que vêm em um momento crucial. “É um dinheiro que vem extra no orçamento e vai permitir a contratação de horas-máquina para recuperar cerca de mil quilômetros de estradas de chão batido. Nossa cidade é essencialmente agrícola, e esse apoio vai ajudar muito na aceleração das obras de melhoria”, disse.

Plano Rio Grande

Os convênios integram o Plano Rio Grande , o qual é liderado pelo governador Eduardo Leite e é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

A sociedade civil participa do programa por meio do Conselho do Plano Rio Grande, que reúne 182 representantes do poder público e da sociedade, incluindo pessoas atingidas pelas enchentes. A academia também tem voz no processo, por meio do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, órgão colegiado de caráter consultivo e propositivo.

  • Municípios que assinaram convênio nesta quarta-feira (14/8)

    Boa Vista do Incra
    Canguçu
    Capão do Cipó
    Constantina
    Iraí
    Mariana Pimentel
    Progresso
    Três Cachoeiras
    Tunas
    Uruguaiana
    Vale Real

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
