Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Políticas públicas impulsionam a produção sustentável de arroz em Santa Catarina

Manter as taipas reforçadas é fundamental para preservar a água na produção de arroz.Foto: Divulgação/EpagriO apoio de políticas públicas está impu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
13/08/2025 às 16h10
Políticas públicas impulsionam a produção sustentável de arroz em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Manter as taipas reforçadas é fundamental para preservar a água na produção de arroz.Foto: Divulgação/Epagri

O apoio de políticas públicas está impulsionando duas práticas sustentáveis nas lavouras catarinenses de arroz irrigado. O redimensionamento das taipas que limitam as quadras de cultivo e o manejo dos restos culturais usando rolo-faca ganham cada vez mais adeptos, estimulados pela Epagri e pelo apoio financeiro do Governo do Estado. Essas medidas são capazes de reduzir significativamente o impacto da produção de arroz sobre os mananciais hídricos e a  emissão de gases de efeito estufa .

Preservar a água

Usar a água com responsabilidade é a primeira lição para quem produz  arroz irrigado . Isso porque as lavouras são abastecidas por canais que conduzem a água de rios e córregos. A Epagri orienta os produtores sobre o uso eficiente desse recurso: para proteger os mananciais, é preciso manter as taipas das lavouras bem reforçadas, com altura e largura mínimas de 40 centímetros.

“Ter as taipas bem estruturadas é fundamental para evitar que o lodo formado no preparo do solo e até mesmo os produtos aplicados na lavoura escoem para os canais e cheguem aos rios”, destaca o engenheiro agrônomo Douglas George de Oliveira, coordenador do projeto Grãos, na Epagri. Essa medida também permite aproveitar melhor a água da chuva, reduzindo o risco de enchentes e a dependência da agricultura pelo abastecimento dos rios.

Apoio financeiro

Em 2024, a adoção dessa prática ganhou impulso em Santa Catarina com o projeto Água para Todos, da  Secretaria de Agricultura e Pecuária . Essa linha de crédito oferece apoio financeiro para a compra da entaipadeira – um equipamento acoplado ao trator e capaz de redimensionar as taipas com rapidez, facilitando o trabalho dos produtores.

Esse equipamento pode ser financiado individualmente ou em grupo, com juro zero e cinco anos para pagar. Se pagar as parcelas em dia, o produtor recebe 50% de desconto. Apenas em 2024, os rizicultores catarinenses adquiriram 239 renovadoras de taipas com apoio dessa política pública.

Douglas estima que essas máquinas beneficiem mais de 700 famílias, o que equivale a 28 mil hectares de lavouras e 22,9 milhões de metros cúbicos de água economizada. “A política pública foi crucial na adoção da prática por parte dos produtores. Eles já estavam devidamente sensibilizados, mas precisavam de um incentivo na adoção”, diz.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Emissões de metano

As lavouras de arroz irrigado são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa na agricultura brasileira – perdem apenas para a pecuária. Mas o manejo correto pode reduzir drasticamente essas emissões. A Epagri recomenda que, logo após a colheita, os produtores incorporem ao solo a palha das plantas que restou na área da lavoura.

Essa prática é determinante para reduzir a emissão de metano, um gás que se forma na decomposição dos restos vegetais após o alagamento da quadra. “Quando a palhada é incorporada ao solo de forma precoce, ela se decompõe mais rapidamente e não contribui para a emissão de metano na safra seguinte, quando a quadra é novamente alagada”, explica Douglas. A Epagri estima que pelo menos 70% dos rizicultores catarinenses pratiquem o manejo precoce da palha do arroz.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O rolo-faca é o equipamento mais adequado para fazer esse trabalho. “Esse não era um equipamento usual entre os agricultores, mas a política pública está ajudando a disseminar o uso. As pesquisas da Epagri e a experiência nas propriedades mostram que o rolo-faca tem impacto positivo tanto na redução das emissões de gases, quanto no desenvolvimento e na produtividade da lavoura”, diz o engenheiro-agrônomo.

Com apoio do Projeto Protegendo o Solo e Cultivando Água, da Secretaria da Agricultura e Pecuária, em 2024 os rizicultores catarinenses adquiriram 188 rolos-faca, que têm capacidade de atender 15 mil hectares de lavouras. O uso desse equipamento promoveu uma redução de emissão de 16,7 mil toneladas de CO2 equivalente – ou 62% a menos –, comparando-se com o mesmo cenário sem a incorporação da palha com rolo-faca.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mais acessível

Essa política pública beneficiou o agricultor Klisman Manenti, que cultiva 70 hectares de arroz em Jacinto Machado com o pai e o irmão. “Em 2024, financiei o rolo-faca com apoio da Epagri para pagar em cinco anos, com juro zero e 50% de desconto. É uma baita iniciativa, porque o equipamento ficou bem mais acessível. Vai contribuir muito para a adoção dessa prática em Santa Catarina”, destaca.

Mesmo usando outro equipamento, Klisman já fazia a incorporação da palha logo após a colheita porque via uma série de vantagens na produção de arroz. “A prática ajuda a reduzir a presença de plantas daninhas, insetos e doenças, e também melhora a fertilidade do solo. A questão da redução na emissão de carbono é mais recente para nós, e precisamos conscientizar todos os produtores de como essa medida é importante”, destaca.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Sustentabilidade no alvo

Os estudos da Epagri com emissões de gases de efeito estufa iniciaram há mais de 20 anos e os resultados desse trabalho podem ser medidos nas lavouras. Estimativas baseadas no modelo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apontam que as práticas disseminadas pela Empresa reduziram entre 20% e 30% a emissão de metano na produção catarinense de arroz nos últimos anos.

De acordo com Marcos Campos do Vale, pesquisador da Epagri na Estação Experimental de Itajaí, essa cadeia produtiva catarinense já atinge a meta estabelecida mundialmente durante a COP 26, de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030.

Quando o assunto é colheita, Santa Catarina também está na frente: é o segundo maior produtor do Brasil e líder em produtividade. De acordo com a Epagri/Cepa, o Estado produziu 1,16 milhão de toneladas na safra 2023/24, com produtividade de 8,7t/ha. O objetivo da Epagri é dar suporte para o crescimento desses números, garantindo que cada prato de arroz seja produzido de forma cada vez mais sustentável.

Conheça outras histórias de sucesso no  Balanço Social da Epagri .

Por Cinthia Andruchak Freitas – jornalista Epagri.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 12 horas

Epagri é finalista do prêmio Agilidade Brasil 2025 com projeto de transformação digital na gestão pública

A Epagri é uma das cinco finalistas da Premiação Agilidade Brasil 2025 – Edição Setor Público, que reconhece práticas inovadoras e bem-sucedidas ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 13 horas

Agricultores familiares do Sul de SC comercializam produtos coloniais na AgroPonte, de 13 a 17 e agosto

Feira da Agricultura Familiar vai reunir 45 organizações de agricultores para oferecer ao público o que o campo de SC produz de melhor (Foto: Traqu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor

Foto: Thiago Kaue/SecomGOVSCA Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) repassou, no mês de julho, R$ 51,4 milhões por meio do Fundo de...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Pesquisadora da Epagri dá dicas de cuidados com plantas cítricas no inverno

As cores exuberantes dos citros colorem mercados de SC durante o inverno (Fotos: Divulgação / Epagri)Quando o frio intenso chega com tudo a Santa C...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Santa Catarina tem safra recorde de grãos em 2025 com alta de 20,7%

A safra de grãos 2024/25 confirmou o bom momento da agricultura catarinense, com crescimento expressivo de 20,7% no volume total produzido. O estad...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.5 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Política Há 4 horas

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Justiça Há 4 horas

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro
Justiça Há 4 horas

Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado
Justiça Há 6 horas

General Heleno nega participação na trama golpista em alegações ao STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,00%
Euro
R$ 6,31 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,622,99 -1,05%
Ibovespa
136,687,31 pts -0.89%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias