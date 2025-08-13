Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri é finalista do prêmio Agilidade Brasil 2025 com projeto de transformação digital na gestão pública

A Epagri é uma das cinco finalistas da Premiação Agilidade Brasil 2025 – Edição Setor Público, que reconhece práticas inovadoras e bem-sucedidas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
13/08/2025 às 15h40
Epagri é finalista do prêmio Agilidade Brasil 2025 com projeto de transformação digital na gestão pública
Foto: Reprodução/Secom SC

A Epagri é uma das cinco finalistas da Premiação Agilidade Brasil 2025 – Edição Setor Público, que reconhece práticas inovadoras e bem-sucedidas de gestão ágil em organizações de todo o país para melhorar serviços e entregar mais valor à sociedade. A cerimônia de premiação será realizada no dia 26 de agosto, durante o evento Agile Trends GOV, em Brasília.

O case apresentado pela Epagri, intitulado “Transformação Digital na Gestão Pública por meio de Plataforma Ágil”, destaca a criação de uma cadeia de valor hospedada em site público. No endereço  cadeiadevalor.epagri.sc.gov.br , a plataforma torna visíveis os fluxos de trabalho, a padronização de processos e a integração das áreas de pesquisa, extensão rural e ensino da empresa.

De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, a plataforma impulsionou a gestão do conhecimento, ampliou a eficiência organizacional e garantiu maior transparência dos serviços oferecidos. “A cadeia de valor promove uma cultura de processos e gestão da mudança em todos os municípios catarinenses onde a Epagri atua. O modelo adotado, com forte base em gestão por processos e indicadores em tempo real, já é referência replicável para outros órgãos públicos”, ressalta.

Na cerimônia de premiação, o analista de extensão Humberto Bicca vai apresentar o projeto aos participantes do evento. A Epagri disputa o prêmio com a Petrobrás, Caixa Econômica Federal, Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo e Banco do Brasil.

Resultados da plataforma

O principal objetivo da plataforma é padronizar os processos internos e torná-los visíveis e compreensíveis para todos os públicos — desde empregados e parceiros até agricultores e cidadãos em geral. Entre os principais resultados estão o aumento de 103% no número de novos usuários, sendo 75% deles externos, e uma taxa de engajamento de 66%.

“Além disso, a plataforma contribuiu para a redução de 17% no tempo de execução de processos, como o fluxo de participação em capacitações externas, e gerou um retorno de investimento de 50% apenas nesta melhoria”, explica o gerente estadual de Planejamento, Denilson Dortzbach.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Denilson também salienta que, neste período em que a Epagri passa por uma reestruturação de seu quadro funcional, em que mais de 30% dos colaboradores devem se aposentar até 2026 e novos concursados estão assumindo, a iniciativa também  se mostra essencial para a integração ágil dos novos funcionários.

A Epagri é uma empresa do estado de Santa Catarina, vinculada à Secretaria da Agricultura e Pecuária (SAPE), com unidades em 293 municípios catarinenses. O projeto de construção da cadeia de valor contou com o apoio da Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN/EPROC), da empresa 3Neuron e financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

Conheça a Cadeia de Valor da Epagri

A Cadeia de Valor é uma plataforma digital que está transformando a forma como a Epagri organiza e compartilha suas atividades com a sociedade. No site qualquer pessoa pode acessar e ter informações de como funciona o trabalho da empresa nas áreas em que atua.

Lá o usuário também encontra a descrição de mais de 290 processos utilizados pela Epagri, organizados por áreas temáticas. Também estão disponíveis os fluxos de trabalho e as responsabilidades de cada etapa dos serviços prestados, as ferramentas de gestão e planejamento usadas na rotina da empresa e informações que mostram como a Epagri gera valor público, conectando pesquisa científica, apoio técnico e formação de agricultores em todo o Estado.

Para conhecer a plataforma, acesse:  cadeiadevalor.epagri.sc.gov.br

Mais informações e entrevistas

Denilson Dortzbach, gerente estadual de Planejamento da Epagri, fone 3665-5157

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri: (48) 3665-5407/99161-9596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 12 horas

Políticas públicas impulsionam a produção sustentável de arroz em Santa Catarina

Manter as taipas reforçadas é fundamental para preservar a água na produção de arroz.Foto: Divulgação/EpagriO apoio de políticas públicas está impu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 13 horas

Agricultores familiares do Sul de SC comercializam produtos coloniais na AgroPonte, de 13 a 17 e agosto

Feira da Agricultura Familiar vai reunir 45 organizações de agricultores para oferecer ao público o que o campo de SC produz de melhor (Foto: Traqu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor

Foto: Thiago Kaue/SecomGOVSCA Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) repassou, no mês de julho, R$ 51,4 milhões por meio do Fundo de...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Pesquisadora da Epagri dá dicas de cuidados com plantas cítricas no inverno

As cores exuberantes dos citros colorem mercados de SC durante o inverno (Fotos: Divulgação / Epagri)Quando o frio intenso chega com tudo a Santa C...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Santa Catarina tem safra recorde de grãos em 2025 com alta de 20,7%

A safra de grãos 2024/25 confirmou o bom momento da agricultura catarinense, com crescimento expressivo de 20,7% no volume total produzido. O estad...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.5 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Política Há 4 horas

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Justiça Há 4 horas

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro
Justiça Há 4 horas

Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado
Justiça Há 6 horas

General Heleno nega participação na trama golpista em alegações ao STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,00%
Euro
R$ 6,31 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,622,99 -1,05%
Ibovespa
136,687,31 pts -0.89%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias