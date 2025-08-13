Quinta, 14 de Agosto de 2025
Agricultores familiares do Sul de SC comercializam produtos coloniais na AgroPonte, de 13 a 17 e agosto

Feira da Agricultura Familiar vai reunir 45 organizações de agricultores para oferecer ao público o que o campo de SC produz de melhor (Foto: Traqu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
13/08/2025 às 14h40
Feira da Agricultura Familiar vai reunir 45 organizações de agricultores para oferecer ao público o que o campo de SC produz de melhor (Foto: Traquejo Comunicação)

De 13 a 17 de agosto, o Pavilhão de Exposições de Criciúma recebe a 15ª  AgroPonte, um dos maiores eventos do agronegócio catarinense. Dentro dessa programação, a Feira da Agricultura Familiar, promovida pela Epagri desde a primeira edição, vai reunir 45 organizações de produtores rurais para oferecer ao público uma vitrine diversificada do que o campo de Santa Catarina produz de melhor.

Quem visitar o espaço vai encontrar pães e bolos artesanais, embutidos, queijos, mel, bebidas, doces, geleias, produtos à base de aipim e banana, artesanato, frutas, verduras e hortaliças frescas, entre outras delícias e novidades da produção familiar.

Segundo Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri no Sul Catarinense e organizador da feira, a presença dos agricultores é resultado de um trabalho contínuo de apoio, organização e regularização dos empreendimentos. “Isso garante mais valor à produção e abre novas oportunidades de renda para as famílias”, destaca.

Rodada de Negócios

Além da comercialização direta com o consumidor, a programação conta com um momento voltado a aproximar produtores rurais e compradores do atacado e varejo. No dia 14 de agosto, às 14h, será realizada a  4ª Rodada de Negócios,  na sala de reuniões do Pavilhão de Exposições. Organizada pela Epagri, a iniciativa vai colocar frente a frente agricultores e representantes de redes supermercadistas, boxistas da Ceasa e atacadistas, fomentando acordos e parcerias comerciais.

A AgroPonte

A AgroPonte é a maior feira de Santa Catarina nos setores de agronegócio, agricultura familiar, indústrias e tecnologia. O evento abre espaço para expositores apresentarem e comercializarem produtos e serviços, desde maquinários e equipamentos agrícolas a produtos da agricultura familiar. Conta ainda com palestras, workshops, painéis de discussão e julgamento de animais. Outro destaque é  para empresas inovadoras que trazem soluções tecnológicas para o campo.

Serviço

Feira da Agricultura Familiar

  • Quando: de 13 a 17 de agosto
  • Onde: Pavilhão de Exposições José Ijair Conti – Rua Giácomo Sônego Neto, nº 35, Bairro Santa Bárbara, Criciúma, SC

Rodada de Negócios da Agricultura Familiar

  • Quando:  14 de agosto (quinta-feira), às 14h
  • Onde: Sala de Reuniões – Pavilhão José Ijair Conti

Mais informações e entrevistas:

 Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri do Sul Catarinense, fone: (48) 99668-3768

– Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma, fone: (48) 99622-1605

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-9596

Agricultura Há 11 horas

Políticas públicas impulsionam a produção sustentável de arroz em Santa Catarina

Manter as taipas reforçadas é fundamental para preservar a água na produção de arroz.Foto: Divulgação/EpagriO apoio de políticas públicas está impu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 12 horas

Epagri é finalista do prêmio Agilidade Brasil 2025 com projeto de transformação digital na gestão pública

A Epagri é uma das cinco finalistas da Premiação Agilidade Brasil 2025 – Edição Setor Público, que reconhece práticas inovadoras e bem-sucedidas ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Fundo de Desenvolvimento Rural destina mais de R$ 51 milhões em julho para apoio direto ao produtor

Foto: Thiago Kaue/SecomGOVSCA Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) repassou, no mês de julho, R$ 51,4 milhões por meio do Fundo de...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Pesquisadora da Epagri dá dicas de cuidados com plantas cítricas no inverno

As cores exuberantes dos citros colorem mercados de SC durante o inverno (Fotos: Divulgação / Epagri)Quando o frio intenso chega com tudo a Santa C...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Santa Catarina tem safra recorde de grãos em 2025 com alta de 20,7%

A safra de grãos 2024/25 confirmou o bom momento da agricultura catarinense, com crescimento expressivo de 20,7% no volume total produzido. O estad...

