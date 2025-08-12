Quarta, 13 de Agosto de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Metidinho, hein Perondi???

História de um rádio heróico

Por: Jalmo Fornari
12/08/2025 às 15h00 Atualizada em 12/08/2025 às 15h46
Metidinho, hein Perondi???

Metidinho, hein, Perondi!

 

Douglas era um radialista recém-chegado à Província FM — falante por natureza e espontâneo até demais. Tinha acabado de passar no vestibular de Jornalismo da UNIJUÍ e, cheio de gás, entrou para a equipe de produção do noticiário.

Uma de suas primeiras missões foi entrevistar o deputado federal Darcísio Perondi, eleito pela região. O guri, sem medo de microfone, ligou direto de sua mesa na emissora para Brasília.

Chamou… chamou… e, finalmente, atendeu:

— E daí, homê véio! Como vão as coisas por aí em Brasília?

Do outro lado da linha, Perondi — veterano de Congresso, com cadeira cativa nas fotos oficiais — manteve a compostura. Começou a falar sobre uma reunião que tivera com o ex-presidente Sarney, discutindo o apoio do PMDB ao governo Lula.

Douglas, de ouvido colado no fone, arregalou os olhos. Sarney? PMDB? Lula? Brasília? Aquilo tudo soava como um trem desgovernado nos trilhos do seu mundo.

Não se conteve e disparou, no mesmo tom de galpão:

— Mas báh… tu tá metidinho aí em Brasília, hein, Perondi!

Silêncio.

Riso contido do deputado. E ficou por isso mesmo.

Desde então, quando um político aparece na TV com pose importante, não falta quem diga:

— Olha aí… tá metidinho que nem o Perondi!

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jalmo Fornari Há 1 semana

O PRESIDENTE

Memorável sessão solene de aniversário
Jalmo Fornari Há 3 semanas

Xerife, meu melhor amigo

Entre chineladas, flores quebradas e amizades verdadeiras, um cachorro virou herói nas memórias de infância
Jalmo Fornari Há 3 semanas

Tenente Pedro Bins, na história

Cem anos após sua morte, memória do jovem revolucionário quase foi apagada por decisão da Câmara de Vereadores
Jalmo Fornari Há 4 semanas

O telefone do Ari

Um minutinho, que já lhe atendo...
Jalmo Fornari Há 1 mês

As missas de minha infância

Memórias de uma infância entre badalos de sino, rezas em latim e cheiro de frango com polenta

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari é diretor-proprietário do Sistema Província de Comunicação. Jornalista já atuou nos principais veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, como as rádios Gaúcha e Guaíba. Também é advogado com pós graduação em direito previdenciário. Como político foi vereador em Tenente Portela por diversos mandatos, tendo ocupado por diversos momentos o cargo de prefeito. Nesta coluna você acompanha crônicas, textos e memórias.
Ver notícias
Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.83 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quinta
17°
Sexta
20°
Sábado
23° 11°
Domingo
24° 11°
Segunda
24° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que dá o nome Viaduto Papa Francisco a via de acesso em Aparecida (SP)
Senado Federal Há 3 horas

Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial
Geral Há 3 horas

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná
Política Há 3 horas

Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
Economia Há 3 horas

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Metidinho, hein Perondi???
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,13%
Euro
R$ 6,29 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 680,771,41 -0,77%
Ibovespa
137,913,69 pts 1.69%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6798 (12/08/25)
11
21
42
50
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3467 (12/08/25)
03
04
05
06
07
08
09
13
14
16
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2808 (11/08/25)
03
11
12
15
25
26
27
31
32
39
52
57
58
65
72
74
80
83
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2845 (11/08/25)
22
23
24
27
32
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias