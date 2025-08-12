Metidinho, hein, Perondi!

Douglas era um radialista recém-chegado à Província FM — falante por natureza e espontâneo até demais. Tinha acabado de passar no vestibular de Jornalismo da UNIJUÍ e, cheio de gás, entrou para a equipe de produção do noticiário.

Uma de suas primeiras missões foi entrevistar o deputado federal Darcísio Perondi, eleito pela região. O guri, sem medo de microfone, ligou direto de sua mesa na emissora para Brasília.

Chamou… chamou… e, finalmente, atendeu:

— E daí, homê véio! Como vão as coisas por aí em Brasília?

Do outro lado da linha, Perondi — veterano de Congresso, com cadeira cativa nas fotos oficiais — manteve a compostura. Começou a falar sobre uma reunião que tivera com o ex-presidente Sarney, discutindo o apoio do PMDB ao governo Lula.

Douglas, de ouvido colado no fone, arregalou os olhos. Sarney? PMDB? Lula? Brasília? Aquilo tudo soava como um trem desgovernado nos trilhos do seu mundo.

Não se conteve e disparou, no mesmo tom de galpão:

— Mas báh… tu tá metidinho aí em Brasília, hein, Perondi!

Silêncio.

Riso contido do deputado. E ficou por isso mesmo.

Desde então, quando um político aparece na TV com pose importante, não falta quem diga:

— Olha aí… tá metidinho que nem o Perondi!