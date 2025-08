Governo realiza formação do Programa Mentoria Pedagógica para fortalecer gestão das aprendizagens

Com o objetivo de qualificar o acompanhamento pedagógico e fortalecer a gestão das aprendizagens nas escolas da Rede Estadual, o governo, por meio da Secretaria da Educação (Seduc) promove, nesta segunda (4/8) e terça-feira (5), a formação do Programa Mentoria Pedagógica. O encontro, realizado na Unisinos, no campus de São Leopoldo, reúne mentores e chefias pedagógicas das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) do Estado.

Ao abrir a programação no auditório principal, a diretora do Departamento de Desenvolvimento Curricular da Educação Básica, Sherol dos Santos, destacou que o foco está no apoio mais específico aos supervisores escolares, visando garantir melhores resultados para a rede. “A mentoria é uma formação em serviço para os supervisores, e o segundo semestre é muito importante dentro da escola. Por isso, reunimos mentores e chefias pedagógicas para reforçar a metodologia da mentoria e planejar ações para apoiar a escola na gestão das aprendizagens, na busca pelo melhor resultado. Aqui, oferecemos um espaço de trocas, com escuta ativa e práticas colaborativas, para que cada um possa sair com novas ideias e estratégias para aplicar na sua realidade”, afirmou.

Em seguida, a Chefe de Divisão do Acompanhamento Pedagógico, Gabriela Larangeira, apresentou a programação, que inclui a análise de indicadores, o estudo dos Cadernos de Aprendizagem Contínua e o planejamento das ações para a metade final do ano letivo. “Durante dois dias intensivos, vamos trabalhar com foco no fortalecimento da Gestão da Aprendizagem, olhando para os resultados do primeiro semestre e reorganizando estratégias para o segundo semestre, direcionando ações voltadas ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)”, explicou.

Planejamento das ações para o segundo semestre

As atividades estão divididas em oito salas, cada uma com cerca de 35 participantes, conduzidas por formadores da Seduc em parceria com o Centro de Práticas Educacionais. Para a chefia pedagógica da 15ª CRE, Taciana Vendruscolo, o trabalho com dados é essencial para direcionar as ações. “O Saeb e o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (Saer) são avaliações muito importantes. Precisamos analisar cuidadosamente os resultados anteriores para planejar de forma eficaz e garantir que as propostas cheguem até a sala de aula, impactando diretamente a aprendizagem dos estudantes”, ressaltou.

Já para a mentora pedagógica da 15ª CRE, Nádia Federle, é fundamental que os dados sejam interpretados com olhar humano. “Por trás de cada número, há um estudante. Não podemos enxergar os resultados apenas como índices frios. É preciso compreender as fragilidades que eles revelam e trabalhar junto com supervisores e professores para encontrar soluções que impulsionem a aprendizagem, a frequência e o engajamento dos alunos”, destacou.

O Programa Mentoria Pedagógica atua no acompanhamento próximo das escolas, oferecendo suporte técnico e pedagógico aos supervisores e equipes escolares. Além das formações presenciais, são realizados encontros virtuais e monitoramento contínuo, com foco na melhoria dos indicadores educacionais e na garantia do direito de aprendizagem de todos os estudantes da Rede Estadual.