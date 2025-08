Governo reabre Colégio Castelo Branco depois de dois anos e simboliza recomeço para comunidade escolar de Lajeado

Em um momento marcado por emoção e reconstrução, o Colégio Estadual Castelo Branco, em Lajeado, foi reaberto nesta segunda-feira (4/8), simbolizando o recomeço para cerca de 800 estudantes e seus professores. Após dois anos de portas fechadas por conta das enchentes, a escola, carinhosamente chamada de Castelinho, voltou a receber a comunidade escolar e serviu de palco para o início do segundo semestre letivo da Rede Estadual. Foram destinados R$ 2,6 milhões para as reformas necessárias na estrutura.

Maior escola de Lajeado e uma das maiores do Vale do Taquari, a instituição completou 60 anos em 2025 e foi escolhida para simbolizar a resistência da comunidade escolar diante dos eventos meteorológicos adversos que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024. As reformas incluíram a substituição do piso de madeira, melhorias no auditório e adaptações para tornar a estrutura mais resiliente a eventos meteorológicos extremos. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

A cerimônia contou com a presença do governador, que destacou o esforço do Estado para garantir a recuperação da infraestrutura educacional. “O Castelinho, que estamos devolvendo hoje para a comunidade, é um exemplo da superação dos desafios, que são muitos. As obras seguem e, até o final do ano, teremos uma escola verdadeiramente resiliente. Da mesma forma, as obras estão acontecendo por todo o Estado. São centenas de escolas que por décadas não tiveram a manutenção adequada. Estamos fazendo o maior investimento das últimas décadas em revitalização de escolas. Quase 400 escolas tiveram intervenções feitas pelo Estado e outras 600 estão com as obras em andamento. Até o final de 2026, mais da metade da rede terá recebido investimentos substanciais”, destacou Leite.

Evento simboliza novo recomeço para cerca de 800 estudantes e seus professores, além de marcar início do segundo semestre letivo -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A titular da Secretaria da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, exaltou a reconstrução da escola como símbolo de cooperação. “Meu coração está transbordando de alegria por tudo o que vi. Isso é fruto do orgulho e do amor que o gaúcho tem à sua história, sua cultura e sua tradição. Estar aqui hoje é um ato que só foi possível com muitas mãos. Esse retorno no Castelo Branco é muito importante, pois a obra de reconstrução que vemos aqui é complexa e envolve diversas áreas. O que queremos é uma escola segura, acolhedora, onde os professores ensinam e os estudantes aprendem”, completou.

Novas entregas ainda serão realizadas conforme ressaltou a titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte. “Temos que olhar para frente, para reconstruir nosso Estado. Mas ninguém faz nada sozinho e a parceria com a Seduc e outras organizações tem sido muito importante para isso. Hoje entregamos uma pequena parte, ainda temos mais para entregar, tornando a Castelinho mais resiliente, para que ela possa enfrentar qualquer situação que possa acontecer futuramente”, afirmou.

Colégio Castelo Branco, que é a maior escola de Lajeado, completou 60 anos em 2025 -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A diretora da escola, Evenize Pires, emocionou-se com o retorno após quase dois anos de afastamento. “Depois de 23 meses de termos saído daqui, hoje celebramos nosso retorno a este lugar tão especial. E neste dia nos cabe agradecer por toda a ajuda daqueles que nos estenderam a mão. Agradeço a todos que estão aqui hoje, nesse espaço reformado com muito amor e carinho e também aos que nos receberam e tiveram cuidado conosco neste tempo”, agradeceu.

Presente na solenidade, a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, destacou o valor simbólico do colégio para a cidade. “Estamos muito felizes hoje. Quando falamos em Castelinho, ou você estudou ou conhece alguém que estudou aqui. O Castelinho não é apenas uma escola, é um patrimônio da nossa cidade. Chegou a vez dos professores, funcionários e alunos atuais escreverem a sua história.”

Os estudantes foram recebidos com apresentações de uma banda formada por alunos do próprio colégio, que também participou da abertura oficial da cerimônia. No total, 2.320 escolas estaduais reabriram suas portas nesta segunda-feira, dando início ao segundo semestre para mais de 700 mil estudantes em todo o Rio Grande do Sul.