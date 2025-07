Fazenda no DF investe na produção de leite A2A2 orgânico

O leite A2 tem se destacado como uma alternativa ao leite convencional entre consumidores que enfrentam desconfortos digestivos ao consumir laticínios. Produzido a partir de vacas que produzem apenas a proteína beta-caseína A2, esse tipo de leite é apontado como mais fácil de digerir e menos agressivo para pessoas com sensibilidade à proteína do leite tradicional.

Nesse contexto, o leite A2A2 tem ganhado destaque como uma alternativa diferenciada ao leite convencional, especialmente entre consumidores que relatam desconfortos digestivos. Produzido por vacas geneticamente selecionadas para conter apenas a beta-caseína A2, essa variante da proteína é apontada por estudos como de mais fácil digestão e menos propensa a causar sintomas gastrointestinais. Um artigo publicado na revista científica Foods reforça essas evidências, destacando que a beta-caseína A2 apresenta menor potencial inflamatório em comparação à beta-caseína A1.

No Distrito Federal, a Fazenda Malunga passou a incluir em sua linha o leite A2A2, proveniente de vacas com o genótipo homozigoto A2A2. Os animais foram selecionados por meio de testes genéticos para garantir a produção exclusiva dessa proteína. Com isso, todo o leite produzido na fazenda apresenta essa característica.

Joe Valle, fundador da Malunga, comenta sobre a produção: “O leite A2 apresenta uma composição proteica mais próxima do leite humano, o que facilita a digestão e é geralmente melhor aceito pelo organismo”.

Além do leite in natura, a propriedade também produz derivados com a mesma composição proteica, como iogurtes e queijos. Esses produtos são comercializados em pontos de venda selecionados, como feiras orgânicas, empórios e supermercados do Distrito Federal.

Website: https://fazendamalunga.com.br/