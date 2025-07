Epagri apoia produção de mirtilo em meio a reflorestamento na Serra Catarinense

Pomar no município de Palmeira está entranhado em uma grande área de reflorestamento (Foto: João Carneiro / Divulgação)

Em meio às árvores que abastecem a poderosa indústria florestal e que, de tantas e tão altas, chegam a se perder de vista, outra fonte de riqueza começa a atrair a atenção de investidores na Serra Catarinense. A produção de mirtilo ainda é recente e pequena na região mais fria do Brasil, mas se mostra cada vez mais como uma boa alternativa de renda e geração de empregos.

A viabilidade é atestada por Celso Claudino, um dos maiores produtores da fruta no Estado. O pomar está entranhado em uma grande área de reflorestamento, de propriedade do empresário, no interior de Palmeira, município de 2,7 mil habitantes e distante cerca de 40 quilômetros de Lages.

A produção é comercializada em todo o Brasil, e a clientela é composta por exigentes consumidores que, no mercado, se dispõem a pagar até R$60 em um único quilo. No atacado, sem embalagem, Celso vende o quilo a cerca de R$30. Em Palmeira, ele cultiva cerca de três mil pés. Cada um rende, em média, de cinco a dez quilos da fruta.

“Se der dez quilos, são R$300 em uma só árvore. O mirtilo é um produto bastante viável e com muita rentabilidade para o pequeno e grande produtor. Não bastasse isso, o pomar tem várias fases de beleza, como a florada, em setembro. Além de ser gratificante, pode também ser explorado para o turismo ”, diz Celso.