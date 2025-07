Sonastério ilumina lança novo episódio com Augusta Barna com faixas inéditas

O projeto Sonastério ilumina chega ao seu 21º episódio com a cantora e compositora Augusta Barna, uma das vozes da nova cena musical brasileira. A artista apresenta seis músicas em formato live session, sendo três delas inéditas, gravadas no estúdio Sonastério. Seguindo a tradição do projeto, a imersão também resulta em um minidocumentário nos bastidores, que apresenta um pouco da trajetória da artista. O conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais e no canal oficial do Sonastério no YouTube.

No Sonastério ilumina, Augusta revisita músicas que a conectaram com seu público e abre espaço para novas narrativas. Ela apresenta as faixas autorais “Apesar de agora” e “Fera particular”, do seu mais recente disco “Na Miúda”; o single “Conversa de Primeiro Encontro”, além das inéditas “Eu tenho medo deles terem Razão”, “Pé de Guerra” e “Lero Lero”.

A artista comenta sobre a participação: “Ser recebida por espaços como esse tem tornado a minha trajetória desafiadora, no bom sentido, e instigante. O dia da gravação foi (apesar da ansiedade) um dia divertido, me senti em casa. Gravações costumam ser densas pra mim, mas lá me senti em casa como me sinto fazendo show, que é modéstia parte a minha parte favorita em ser uma cantora. Foi uma experiência similar a uma gravação ao vivo e vou guardar na memória com carinho”.

Augusta Barna é acompanhada por Eduardo Amendoeira Cesário (teclado); Felipe Augusto (baixo); Chico Amaral Bueno (guitarra), Lucas Godoy (bateria), Juventino Dias (trompete), João Paulo (trombone) e Silas Prado (sax). A gravação conta com direção artística, iluminação, roteiro e cenografia personalizados para cada artista.

Sonastério ilumina é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Cemig, apoio da UBC e R2Luz, e já recebeu nomes como Zeca Baleiro, Djonga, Maneva, Pato Fu, Lamparina e Aline Calixto. A proposta é celebrar a diversidade musical brasileira e oferecer ao público novas formas de conexão com a música ao vivo.

Sobre o Sonastério ilumina

Com estúdio próprio nos arredores de Belo Horizonte, a produtora Sonastério surgiu em 2017. O local oferece ao artista um lugar de escape da vida cotidiana em que pode se dedicar à sua obra com os elementos técnicos necessários.

Os minidocumentários são acoplados às músicas e ficam disponíveis no YouTube da produtora (youtube.com/@sonasterio). As faixas também ficam disponíveis em streaming.

Dentre os convidados, a curadoria busca três perfis: artistas já consagrados, com uma carreira sólida; cantores ou bandas que estão numa crescente, sendo reconhecidos pelo mercado; e artistas que estão começando a despontar, as apostas da produtora.

Serviço

Sonastério ilumina – Augusta Barna

Disponível no canal do Sonastério no YouTube e nas principais plataformas de streaming

Mais informações: www.sonasterio.com.br | instagram.com/sonasterio

https://www.youtube.com/c/Sonasterio