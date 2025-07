Últimos dias para produtores rurais se inscreverem no Programa Irriga+ do governo do Estado

Termina na próxima terça-feira (29/7) o prazo para produtores rurais se inscreverem no edital da segunda etapa do Programa Irriga+ , iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). O programa oferece subvenção de 20% para projetos de irrigação e reservação de água, com teto de R$ 100 mil por beneficiário.

Os recursos podem ser aplicados em projetos financiados por instituições bancárias ou com recursos próprios. O prazo para execução das propostas é de 12 meses após a aprovação pela Seapi. “Este é um programa fundamental para aumentar a segurança da produtividade no campo e ampliar a área irrigada no Estado, fomentando novos sistemas de irrigação para diferentes culturas e tamanhos de propriedade. Faço este chamado para lembrar aos produtores que ainda há tempo para enviarem suas propostas. Nossas equipes técnicas estão preparadas para analisar cada uma delas”, afirma o secretário da Agricultura, Edivilson Brum.

Até o momento, oIrriga+já recebeu 1.121 projetos, totalizando uma área irrigada superior a 17 mil hectares, distribuída por todas as regiões do Estado. O programa conta com um potencial de subvenção de R$ 45 milhões por parte do governo estadual.