Manual de Férias reúne cinco dicas para unir a família

Com a chegada do recesso escolar, o tempo ocioso das crianças pode ser um problema para os pais. Pensando nisso, a equipe pedagógica do Elite Rede de Ensino preparou o Manual de Férias, um material gratuito com sugestões de atividades leves, criativas e, acima de tudo, voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares.

Destinado para todas as famílias do ensino infantil, o material propõe momentos de pausa e conexão para fugir das telas. Em vez de compromissos rígidos ou tarefas escolares, a proposta é desacelerar e aproveitar o tempo juntos, seja por meio de jogos, conversas ou descobertas simples do dia a dia.

Essas são algumas dicas do Manual de Férias:

Histórias em família

Sejam histórias de infância, aventuras de viagens ou memórias curiosas, as crianças adoram conhecer o passado dos adultos e esses momentos são oportunidades valiosas de troca. Uma ideia divertida é criar um pote de memórias com todas as histórias compartilhadas. Atividades sensoriais

Massinha, pintura com os dedos, colagens, experimentações táteis e até mesmo cozinhar em família ajudam no desenvolvimento motor e criativo. E o melhor: são experiências que adultos também podem curtir ao lado das crianças. Cartas à mão

Escrever uma carta para alguém especial ou para si mesmo no futuro é uma atividade que estimula a escrita, a imaginação e ainda promove conversas significativas. Piquenique improvisado

Não precisa sair de casa: montar um piquenique na sala com toalha no chão e lanchinhos simples já muda o clima da rotina e cria memórias afetivas. Para deixar tudo ainda mais interessante, o piquenique pode ser temático. Desenhos, filmes, culturas de outros países podem ser a chave para uma tarde saborosa e repleta de curiosidade. “Diário de férias”

Com desenhos, colagens ou relatos escritos, o diário se transforma em um registro pessoal e lúdico do período de férias e ainda estimula a criatividade e a expressão.

A proposta é simples: fazer do tempo livre um espaço de conexão genuína entre adultos e crianças. “Acreditamos que o descanso também é parte essencial do aprendizado. Mais do que preencher horários, queremos inspirar momentos de presença e vínculo”, destaca Glaucia Sobral, Coordenadora do Ensino Infantil e Educação Fundamental Anos Iniciais.