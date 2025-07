Epagri celebra protagonismo feminino no 25º Encontro de Mulheres do Campo, em Itajaí

Mais de 140 agricultoras de 18 municípios lotaram o auditório da Estação Experimental de Itajaí para Encontro do ano passado (Fotos: Divulgação/ Epagri)

A agricultura familiar não teria a força que tem em Santa Catarina não fosse o papel central da mulher nas propriedades rurais, atuando no campo ao lado do esposo, sem descuidar da alimentação dos seus, do funcionamento do lar e da educação da criançada. E para ampliar o horizonte destas produtoras, a Epagri, através do trabalho de extensão e de programas de estímulo ao empreendedorismo, promove uma série de eventos para valorizar a trabalhadora rural, como o 25º Encontro das Mulheres do Campo, que acontece no próximo dia 24, no Parque do Agricultor Gilmar Graf, na Baía, em Itajaí.

O evento abre a programação da 39ª Festa do Colono e começa às 14h com uma palestra sobre educação financeira, proferida pelo Sicoob. O segundo palestrante é o engenheiro-agrônomo da Epagri aposentado, filósofo e escritor, Ainor Lotério. Ele participa do evento desde os primeiros anos, sempre trazendo palavras de motivação, embalado por muita música. “A mulher tem uma visão muito diferente do homem, mais ampla, mais colaborativa, própria de sua formação, por isso sempre buscamos promover ações para que elas atuem na gestão nas propriedades de forma ainda mais efetiva”, revela.

Neste ano, a palestra de Ainor dará ênfase ao turismo rural, tema que sempre se destaca nos projetos de vida das agricultoras que participam do programa de empreendedorismo feminino desenvolvido pela Epagri, o Flor-e-Ser . “Vamos conversar sobre geração de renda em atividades para além das agrícolas. Nossa região, próxima às praias e às rodovias, favorece o turismo rural, que valoriza a vida no campo”, acrescentou.

Livro com as receitas premiadas será distribuído no evento

Após as palestras e um café colonial, as vencedoras do 28º Concurso de Prato Típico da Epagri em Itajaí, ocorrido em 13 de junho, vão receber seus prêmios: forno elétrico, microondas e panela elétrica. Serão premiadas Zenila Vitti Vieira, representando a comunidade do KM 12, Denise Hinzelmann, de Arraial dos Cunha, e Tânia Rocha, do São Roque, na categoria de pratos salgados. Entre os pratos doces, se destacaram Maria Leonete Bagio (Rio do Meio), Heloisa Bett (Laranjeiras) e Amanda Morgana (Campeche).

Este ano, os convidados também terão a oportunidade de provar os dois pratos que ficaram em primeiro lugar de cada categoria: pastel de cebola assado e brigadeiro de abóbora moranga. E um livro com todas as receitas premiadas será distribuído no evento.

Segundo a extensionista social da Epagri Geisebel Patrício, que está na organização junto com as extensionistas Mabel Gomes Dias Lago e Adriane Gonçalves, o encontro promove a troca de experiências entre as agricultoras da região e é fundamental para empoderar a mulher no meio rural. “Eventos como este são essenciais para fortalecer a rede de apoio. No ano passado, mais de 140 agricultoras de 18 municípios lotaram o auditório da Estação Experimental de Itajaí e esperamos que este ano esse número seja ainda maior”, acredita.

Por Renata Rosa, jornalista bolsista Epagri/Fapesc