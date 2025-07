Estado garante isenção de 100% da etapa Safrinha do Troca-Troca de Sementes

O Governo do Estado anunciou isenção de 100% do pagamento da etapa Safrinha do Programa Troca-Troca de Sementes 2024/2025. A medida, publicada no Diário Oficial por meio da Resolução FEAPER nº 009/2025, representa um incentivo direto aos agricultores familiares que vêm enfrentando prejuízos em decorrência das fortes chuvas e da estiagem prolongada no Rio Grande do Sul.

Com a nova resolução, o subsídio do programa passa de 28% para 100% sobre o valor das sementes de milho e sorgo fornecidas aos produtores para o cultivo da safrinha. A isenção se aplica a todas as sementes, com exceção do valor referente à tecnologia transgênica – que já foi quitado pelos agricultores em dezembro de 2024 e não é objeto de reembolso.

A ação beneficia 3,3 mil agricultores familiares em 151 municípios. O investimento do Estado para garantir a isenção chega a aproximadamente R$ 2,2 milhões. Os recursos serão custeados pelo Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (FEAPER).

— Nos últimos anos, os agricultores vêm sofrendo com os efeitos das estiagens e, mais recentemente, com as chuvas excessivas. A isenção é um benefício concreto para aliviar o impacto financeiro das famílias do campo e garantir condições para seguirem produzindo — destaca o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

