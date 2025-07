BM prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Três Passos

No âmbito da Operação Fecha Quartel, na noite de sexta-feira (18/7), a equipe da Brigada Militar (BM) de Três Passos realizou a prisão de um indivíduo devido ao porte irregular de arma de fogo.

Na abordagem, os policiais militares localizaram um revólver e seis munições. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares.

O homem preso foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos formais. As informações são do 7º BPM.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.