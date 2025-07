Seminário valoriza o queijo colonial da Serra Gaúcha

Valorizar a identidade, a tradição e o reconhecimento do queijo colonial produzido na Serra Gaúcha, além de promover o desenvolvimento dos produtores locais. Essa é a finalidade do “Seminário: indicação geográfica do queijo colonial da Serra Gaúcha”, que acontecerá dia 29 de julho, a partir das 8h, na Associação dos Funcionários da Cooperativa Santa Clara (Ascla) em Carlos Barbosa. A realização é do governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), da Emater/RS-Ascar, do Sebrae e da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas em 200.

Segundo o médico veterinário da Seapi e coordenador do projeto de pesquisa da Indicação Geográfica do Queijo Colonial da Serra Gaúcha, Danilo Gomes, o encontro tem como público-alvo produtores, empresários do setor de laticínios, extensionistas rurais, fiscais, técnicos do setor, representantes dos setores da agricultura, turismo e cultura, além de autoridades estaduais e municipais da Serra. “A presença das prefeituras da região é fundamental para o fortalecimento dessa iniciativa, que visa preservar a cultura e impulsionar a economia regional”, afirma.

Gomes acrescenta que o seminário é também para sensibilização dos atores da região sobre a importância e os benefícios do evento para a Serra. “Um produto com raízes na região, que pode ser considerado um patrimônio alimentar dos povos do sul, porém que precisa ter seu reconhecimento histórico e cultural, assim como a resguarda do saber-fazer do queijo colonial no território”.

Conforme Gomes, esse ano é especial, pois são comemorados os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. “E os estudos da própria Seapi revelam que esse é um queijo que veio com a tradição dos imigrantes italianos que chegaram à Serra”.

Serviço

O quê:seminário: Indicação geográfica do queijo colonial da Serra Gaúcha

Quando:dia 29 de julho, a partir das 8h

Onde:Associação dos Funcionários da Cooperativa Santa Clara (Ascla) em Carlos Barbosa. Estrada José Chies, 1354