Inscrições são abertas para o 14º Salão de Iniciação Científica e Tecnológica da Agricultura

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) abriu, por meio do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), as inscrições para o 14º Salão de Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica (14º Sicit), 9º Workshop de Pós-Graduação e a Mostra de Pesquisa 2025. O evento será realizado de forma on-line, com transmissão pelo canal de Eventos e Sicit do DDPA no Youtube , em 24 e 25 de setembro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nesta página . Serão apresentados resultados de pesquisas realizadas na área agropecuária.

Para apresentar trabalhos, os bolsistas devem estar regularmente matriculados em uma instituição de Ensino Superior e envolvidos em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Os inscritos deverão submeter resumo e apresentar o trabalho oralmente, de acordo com as vagas disponíveis. As apresentações orais deverão ser gravadas e enviadas previamente.

Os resumos devem ser enviados de acordo com modelo do anexo I do Edital para o e-mail [email protected] até 25 de agosto, e os autores serão informados sobre o aceite dos trabalhos a partir de 8 de setembro. Os trabalhos aceitos devem enviar o link para o vídeo de apresentação até 14 de setembro. Só serão aceitos resumos com resultados parciais/preliminares ou finais.

O público em geral pode participar como ouvinte, com inscrição até 23 de setembro.

Sobre o evento

O 14º Sicit, 9º Workshop de Pós-Graduação e a Mostra de Pesquisa 2025 têm como objetivo possibilitar a apresentação de resultados de atividades de pesquisa de alunos de Ensino Médio, graduação, pós-graduação, pesquisadores, analistas e técnicos da Seapi.

O evento visa estimular o interesse, a curiosidade científica, o raciocínio lógico, o senso crítico, a responsabilidade e o entusiasmo pela Ciência, além de incentivar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores, a geração de conhecimento e a transferência de novas tecnologias e serviços para a agropecuária do Rio Grande do Sul.