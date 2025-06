Cresol Raiz lança Plano Safra 2025/2026 com expectativa de liberar R$ 1 bilhão em recursos

Reafirmando sua origem no campo e o compromisso com o fortalecimento do agronegócio, a Cresol Raiz promoveu dois jantares especiais para marcar o lançamento do Plano Safra 2025/2026. Os eventos ocorreram na quarta-feira (18), em Frederico Westphalen, e na sexta-feira (20), em Três Passos, reunindo mais de 650 participantes entre cooperados, autoridades e lideranças do setor.

Um dos principais destaques foi o anúncio da meta de liberação de R$ 1 bilhão em recursos para o próximo ciclo agrícola — valor 25% superior ao do ano anterior, que foi de R$ 800 milhões. O montante será destinado ao custeio, investimento e comercialização da produção rural, com condições diferenciadas para os cooperados da região.

A Cresol Raiz também se sobressaiu pela antecipação de recursos. Antes mesmo do lançamento oficial, cerca de R$ 220 milhões já haviam sido liberados aos produtores, permitindo um melhor planejamento do plantio e maior poder de negociação na aquisição de insumos. Em 2024, a antecipação havia sido de R$ 162 milhões no mesmo período.

“O agricultor que planeja colhe mais do que grãos: colhe resultados. Estamos preparados para oferecer não apenas recursos financeiros, mas também orientação, parceria e soluções personalizadas”, afirmou Cledir Magri, presidente da Cresol Confederação e da Cresol Raiz.

Durante os eventos, foram apresentados os números do atual Plano Safra. Até o momento, foram financiados 50.800 hectares por meio de mais de 5.700 contratos de custeio, com um ticket médio de R$ 88.800,83. As culturas predominantes são milho, soja e trigo. Já na linha de investimento, foram liberados quase mil contratos, totalizando R$ 142 milhões.

Consolidada como uma das principais instituições de crédito rural do país, a Cresol Raiz fortalece, com essa iniciativa, sua atuação estratégica no fomento ao desenvolvimento regional sustentável. Os cooperados interessados em acessar as novas condições devem procurar sua agência de relacionamento para atendimento personalizado.