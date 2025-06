Heinze reúne produtores e reforça luta por securitização das dívidas agrícolas

Centenas de produtores rurais da Região Celeiro e do Alto Uruguai participaram, nesta sexta-feira (20), de um grande ato de mobilização no Distrito de Osvaldo Cruz, em Frederico Westphalen.

O encontro, realizado às margens da BR-386, no km 41, contou com a presença do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), autor do Projeto de Lei 320/2025, que propõe a securitização das dívidas do setor agrícola.

A proposta, considerada fundamental pelos agricultores para aliviar a crise financeira no campo, foi o centro das discussões. Durante o evento, Heinze detalhou os avanços da matéria no Congresso Nacional e reforçou seu compromisso com o setor produtivo.

Lideranças políticas, sindicatos e trabalhadores rurais marcaram presença em apoio ao projeto, que representa uma esperança concreta para milhares de famílias impactadas por perdas sucessivas e endividamento.