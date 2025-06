Senador Luis Carlos Heinze participa de ato em apoio à securitização das dívidas agrícolas no RS

O senador Luis Carlos Heinze estará nesta sexta-feira (20) no distrito de Osvaldo Cruz, interior de Frederico Westphalen, onde participa de uma manifestação que reforça o apoio ao projeto de lei que trata da securitização das dívidas agrícolas no Rio Grande do Sul.

O ato, marcado para o meio-dia, reúne produtores rurais, lideranças regionais e autoridades municipais. A proposta de securitização é considerada por entidades do setor como uma medida urgente para aliviar a crise enfrentada por agricultores que acumulam prejuízos nos últimos anos, agravados por fatores climáticos e econômicos.

Reconhecido por sua atuação em pautas ligadas ao agronegócio, Heinze deve aproveitar a ocasião para defender o avanço do projeto no Congresso e destacar a importância de medidas estruturais que garantam maior sustentabilidade financeira ao produtor rural gaúcho.

A presença do senador fortalece a mobilização regional em torno do tema, que vem ganhando espaço na agenda política estadual e nacional. A expectativa é de que o evento reforce a pressão por soluções concretas e mais celeridade na tramitação do projeto de lei.