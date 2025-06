Brigada Militar e Mapa realizam operação contra contrabando e descaminho na região

Nos dias 10 e 11 de junho de 2025, a Brigada Militar, por meio do 7º BPM, prestou apoio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em uma operação de fiscalização realizada nas cidades de Crissiumal, Três Passos e Tiradentes do Sul, no âmbito da Operação Ronda Agro.

As ações iniciaram por volta das 7h da manhã e tiveram como foco o combate ao contrabando, descaminho e a fiscalização de propriedades rurais localizadas próximas à fronteira com a Argentina.

Durante a operação, foram apreendidas 12 toneladas de cebola de origem argentina, sem comprovação legal de entrada no país, além de 97 pacotes de cigarros contrabandeados da marca Classic.

A Operação Ronda Agro reforça o compromisso das forças de segurança e dos órgãos federais em coibir práticas ilegais que afetam a economia, a saúde pública e o setor agropecuário nacional.