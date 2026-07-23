Prédios inteligentes viram tendência consolidada no mercado

Os edifícios inteligentes deixaram de representar uma inovação pontual no setor imobiliário para se consolidarem como um dos principais diferenciais da construção civil em escala global. De acordo com o relatório "Smart Buildings Market Report" da MarketsandMarkets, o valor de mercado do segmento deve atingir US$ 204,43 bilhões até 2032, registrando taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 9% entre 2026 e 2032. O estudo atribui esse avanço principalmente ao aumento da demanda por eficiência energética, impulsionada por regulamentações ambientais mais rigorosas, e à crescente busca por ambientes que promovam conforto, saúde e bem-estar dos ocupantes.

O relatório define os edifícios inteligentes como empreendimentos capazes de integrar, em uma estrutura conectada e automatizada, sistemas que tradicionalmente operam de forma independente. Algumas das tecnologias mencionadas são sensores, plataformas em nuvem e soluções de automação conectadas à infraestrutura predial que permitem monitorar continuamente indicadores como consumo de energia, climatização, segurança e ocupação dos espaços.

O estudo destaca ainda o avanço de tecnologias da Internet das Coisas (IoT) e de inteligência artificial aplicadas à manutenção preditiva, recursos que ampliam a capacidade de gestão dos edifícios, otimizam o uso dos recursos disponíveis e contribuem para operações mais eficientes ao longo de todo o ciclo de vida dos empreendimentos.

Na América Latina, a evolução do segmento ocorre em ritmo ainda mais acelerado. Segundo o estudo "Latin America Smart Building Market Size & Outlook", o mercado regional movimentou US$ 7,21 bilhões em 2025 e deve alcançar US$ 8,4 bilhões em 2026, chegando a US$ 28,8 bilhões em 2033. A projeção representa uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 19,3% entre 2026 e 2033.

O levantamento identifica os segmentos de soluções e serviços como os principais responsáveis pela expansão do mercado e destaca o Brasil entre os países com maior potencial de crescimento, impulsionado pela demanda por tecnologias capazes de reduzir custos operacionais, aumentar eficiência na gestão predial e otimizar o uso dos recursos disponíveis.

Segundo Igor Melro, diretor comercial da Porte Engenharia e Urbanismo, a evolução dos edifícios inteligentes acompanha uma mudança de expectativa do próprio mercado imobiliário. "A tecnologia deixa de aparecer como um conjunto de equipamentos isolados e passa a integrar o funcionamento de um empreendimento". Para o empresário, como para os estudos, o objetivo é tornar a operação mais eficiente, simplificar a gestão predial e oferecer uma experiência mais fluida para quem utiliza o edifício diariamente.

Na prática, essa abordagem orientou o desenvolvimento do Platina 220, empreendimento de uso misto da Porte localizado no Eixo Platina, na Zona Leste da capital paulista. O edifício incorpora soluções de automação voltadas à gestão integrada das áreas comuns, controle inteligente de acessos, monitoramento dos sistemas prediais e infraestrutura preparada para mobilidade elétrica, além de estratégias de eficiência hídrica e energética. O conjunto de tecnologias busca oferecer maior previsibilidade na administração do empreendimento, alinhando-se às tendências apontadas pelos estudos internacionais para a próxima geração de edifícios inteligentes.

Para Melro, o avanço desse modelo acompanha uma transformação mais ampla do setor. "Quando os sistemas do edifício passam a conversar entre si, a tecnologia deixa de ser apenas um recurso de automação e passa a apoiar decisões relacionadas à operação, manutenção e uso dos espaços. Essa integração tende a gerar ganhos de eficiência ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento e representa um dos caminhos pelos quais o mercado imobiliário vem evoluindo", conclui o executivo.