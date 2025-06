Produtores de Tenente Portela confirmam presença em mobilização estadual por soluções ao endividamento no campo

Na próxima segunda-feira, 16 de junho, o Rio Grande do Sul será palco de uma mobilização histórica dos produtores rurais. A partir das 8h da manhã, trabalhadores do campo de diversas regiões darão início a uma paralisação total com bloqueios nas rodovias estaduais (ERs) e federais (BRs), em uma ação coordenada para exigir do poder público medidas urgentes frente ao grave endividamento que afeta o setor.

Produtores rurais de Tenente Portela estarão presentes no ato, reforçando o movimento na BR-386, na localidade de Osvaldo Cruz, em Frederico Westphalen. A presença dos portelenses simboliza a união e a força do interior gaúcho na luta por condições dignas de produção e sobrevivência no campo.

A principal reivindicação é a securitização das dívidas agrícolas, o que permitiria o refinanciamento dos débitos com prazos mais longos e condições viáveis, garantindo a continuidade da atividade produtiva rural. “O campo gaúcho clama por apoio urgente e efetivo. Não estamos pedindo privilégios, estamos exigindo condições mínimas para continuar produzindo”, afirma um dos organizadores do movimento.

Os bloqueios ocorrerão em pontos estratégicos, com liberação apenas para emergências de saúde. Às 12h (meio-dia), haverá uma abertura temporária das vias, demonstrando o caráter pacífico, organizado e responsável do protesto.

Além de Frederico Westphalen, outros pontos de mobilização confirmados na região incluem:

ERS-324, em Três Palmeiras

ERS-324, em Pontão

ERS-569, no entroncamento com a BR-386, em Sarandi

A expectativa é de que novos locais de manifestação sejam confirmados nos próximos dias, com a adesão de mais grupos de produtores à mobilização.