Novas estações meteorológicas integram ensino e pesquisa em cinco unidades Epagri/Cedup

A Epagri/Ciram inicia este mês a instalação de estações meteorológicas automáticas com telemetria nos cinco Centros de Educação Profissional Agrotécnicos da Epagri (Cedups). A ação amplia o monitoramento agrometeorológico nas regiões do Oeste, Meio-Oeste e Planalto Norte ao mesmo tempo em que busca integrar a pesquisa científica ao ensino técnico, promovendo a formação prática e qualificada de estudantes do meio rural no uso de tecnologias aplicadas ao monitoramento ambiental.

As novas estações serão instaladas nas unidades Epagri/Cedups localizadas nos municípios de Canoinhas, São José do Cerrito, Água Doce, Campo Erê e São Miguel D’Oeste. A previsão é que os equipamentos entrem em operação nos próximos seis meses.

Dados disponíveis para a sociedade

De acordo com o gerente da Epagri/Ciram Luiz Garbossa, as estações vão medir variáveis como precipitação, temperatura e umidade do ar, temperatura de relva, molhamento foliar, vento, pressão atmosférica e radiação solar. “Os dados serão transmitidos em tempo real ao banco de dados da Epagri e estarão disponíveis à sociedade catarinense de forma livre e gratuita por meio da plataforma Agroconnect ”, informa Garbossa.

Duas das estações foram adquiridas com recursos do projeto Rede Sul Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas e Prevenção aos Desastres Naturais (Rede Climasul), financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). As outras três serão adquiridas com recursos próprios da Epagri. O custo de cada uma é de cerca de R$ 100mil. As prefeituras municipais também são parceiras na instalação das estações.

Unidades didáticas

Além da função técnica, as estações meteorológicas funcionarão como unidades didáticas nos centros de ensino, permitindo que professores, alunos e a comunidade tenham contato direto com os sensores, componentes eletrônicos e as aplicações práticas dessas informações no manejo agrícola e na produção agropecuária.

“A iniciativa fortalece a relação entre ensino, pesquisa e extensão rural, preparando os jovens para utilizar tecnologias ambientais cada vez mais essenciais no campo e contribuindo com o desenvolvimento sustentável das regiões onde os Cedups estão inseridos”, destaca a diretora de Ensino Agrotécnico da Epagri, Andréia Meira.

“A união de esforços entre diferentes unidades da Epagri reforça o compromisso da empresa com a formação de profissionais capacitados, a inovação e a difusão de conhecimento nas diversas regiões do estado de Santa Catarina”, salienta o presidente da Epagri, Dirceu Leite.

