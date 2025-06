Epagri divulga estimativas da safra de inverno em SC

Produção catarinense de alho deve crescer 7,5% em relação à safra anterior (Foto: Aires Mariga / Epagri)

O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri ( Epagri/Cepa ) apresentou na última terça-feira, 10 de junho, as estimativas iniciais da safra de inverno 2025/26 em Santa Catarina. O evento reuniu dados coletados por uma rede técnica que cobre todas as regiões do estado e foi transmitido pelo canal do YouTube da Epagri Online .

O levantamento da produção agropecuária em Santa Catarina é feito por agentes de mercado que levantam dados junto a informantes nas regiões mais relevantes em produção do estado. Entre esses informantes estão extensionistas da Epagri, cooperativas, prefeituras, sindicatos, bancos e outras instituições que atuam no meio rural.

Após esta etapa, os dados passam por análise estatística para avaliar variações na área plantada, produção e rendimento, comparando estimativas iniciais e finais, além da safra atual com a anterior. Reuniões técnicas complementam o processo, com a participação de pesquisadores que acompanham os mercados de cada produto.

Bruna Parente Porto, analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, ressalta a importância do acompanhamento. “Conhecer as expectativas de produção é fundamental para o planejamento da safra, além de orientar o armazenamento e a distribuição”, afirma. O lançamento das estimativas iniciais visa dar transparência às projeções para a safra de inverno 2025/26 em Santa Catarina.

Culturas em destaque: alho, cebola, aveia, cevada e trigo

Alho

Santa Catarina é o quarto maior produtor nacional, especialmente do alho roxo, cultivado no planalto catarinense, conhecido como “berço nacional do alho”. Para 2025/26, a área plantada deve crescer 12,7%, chegando a 743 hectares, com produção estimada em 7,8 mil toneladas — aumento de 7,5% em relação à safra anterior. A produtividade média deve sofrer leve queda, de 5%, devido à safra anterior ter sido excepcional.

Cebola

O estado mantém a liderança nacional na produção de cebola , com área plantada prevista de 19,5 mil hectares, aumento de 1%. A produtividade deve crescer 5,8%, com produção estimada em 594 mil toneladas, 7,5% acima da safra passada. As principais microrregiões de produtoras são Ituporanga, Tabuleiro e Joaçaba.

Trigo

A área plantada deve cair 5,6%, para 116 mil hectares, com produtividade estável em cerca de 3.500 kg/ha. A produção prevista é de 407 mil toneladas, queda de 5,9%. As microrregiões de Chapecó, Xanxerê, Curitibanos e Canoinhas lideram a produção. Santa Catarina é o terceiro maior produtor nacional.

Aveia

A área plantada deve aumentar 2,4%, para 33 mil hectares, com produtividade subindo 13,1%. A produção pode chegar a 50 mil toneladas, crescimento de 15,8%. As microrregiões de Xanxerê e Chapecó são os principais polos produtores.

Cevada

Com pequena expressão no estado, a cevada terá aumento de 177% na área plantada, chegando a 860 hectares, e produção prevista de 3 mil toneladas, alta de 115%. A cultura é voltada à produção de malte para cerveja, com forte apoio técnico das indústrias.