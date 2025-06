AVISO DE PAUTA: Epagri/Cepa apresenta as estimativas iniciais da safra catarinense de inverno nesta terça-feira

Foto: Aires Mariga/Epagri

Nesta terça-feira, 10 de junho, analistas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) vão apresentar as estimativas iniciais da safra catarinense de inverno 2025/2026. O evento será online, a partir das 11h,transmitido pelo canal da Epagri no YouTube .

Entre os dados que serão divulgados estão as estimativas iniciais de área plantada, produtividade e produção para as culturas do alho, cebola, aveia, cevada e trigo.

Serviço

O quê:Apresentação das estimativas iniciais da safra de inverno 2025/2026

Quando: terça-feira, 10 de junho, às 11h

Onde: pelo Canal da Epagri no YouTube

Link de acesso: https://youtube.com/live/GBy9He4Isq4

Informações para a imprensa:Isabela Schwengber, assessora de imprensa/Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596