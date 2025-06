Investigações descartam gripe aviária em Westfália e Capela de Santana

O Governo do Rio Grande do Sul, por meio do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), informa que os resultados das investigações sobre as duas recentes suspeitas de gripe aviária foram negativos. Análises laboratoriais conduzidas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) confirmaram a ausência do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade nas investigações realizadas nos municípios de Westfália e de Capela de Santana.

No momento da notificação das suspeitas, o governo do Estado reiterou seu compromisso com o monitoramento rigoroso e o controle de todas as ocorrências relacionadas à doença.

Com o saneamento do foco em Montenegro, o governo anunciou, na sexta-feira (30/5), mudanças nas medidas de enfrentamento. As quatro barreiras sanitárias fixas foram substituídas por estruturas móveis , e as inspeções nas propriedades rurais da zona de abrangência do foco seguem sendo realizadas até o encerramento do vazio sanitário, previsto para 18 de junho.