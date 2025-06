Produtores rurais de Tenente Portela aderem a manifesto em Frederico Westphalen

Produtores rurais de Tenente Portela vão participar, nesta sexta-feira, 6 de junho, de um manifesto na BR-386, em frente ao Parque de Exposições de Frederico Westphalen. A mobilização é uma resposta à recente medida anunciada pelo governo federal sobre a prorrogação das dívidas dos agricultores gaúchos, considerada insuficiente pela categoria.

Em entrevista concedida à Rádio Província na manhã desta quinta-feira (5), os produtores Gilmar Muller, Eliseu Schovanz e Régis Locatelli confirmaram a participação no protesto. Segundo eles, muitos agricultores seguem enfrentando dificuldades para negociar com instituições financeiras, já que a proposta do governo não contempla todos os perfis de endividamento.

A manifestação busca unir forças e ampliar a pressão em pontos estratégicos do Estado. A expectativa dos organizadores é aumentar o número de participantes, mostrando a força do campo diante da crise que afeta diretamente a produção e a sobrevivência no meio rural.