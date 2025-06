Governo reforça vigilância contra influenza aviária após coletas em Westfália e Capela de Santana

Durante uma visita de rotina na terça-feira (3/6), a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS), coletou amostras em um frigorífico de Westfália, no Vale do Taquari, e em aves de subsistência em Capela de Santana, no Vale do Caí, para analisar a possível presença do vírus da influenza aviária. Até o momento, não há confirmação de novo foco da doença no Estado.

De acordo com o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), a granja de origem das aves, localizada em Teutônia, foi vistoriada e não apresentou indícios de contaminação. As amostras seguem em análise laboratorial, enquanto os locais permanecem sob monitoramento.

A diretora do DDA, Rosane Collares, explica que coletas como as realizadas nos dois municípios são procedimentos rotineiros do SVO-RS. “A Seapi mantém vigilância ativa e permanente em todo o Estado, com equipes capacitadas para monitoramento, investigação e resposta rápida a qualquer suspeita da doença. O setor produtivo também segue colaborando de forma responsável, adotando as medidas preventivas recomendadas”, afirma.

Rosane ressalta ainda que, neste momento, o sistema está hipersensível, com um número elevado de notificações.

A Seapi e o DDA reforçam que as medidas de vigilância continuam sendo rigorosamente aplicadas, conforme os protocolos sanitários nacionais e internacionais. A população em geral e os produtores são orientados a manter as práticas de biossegurança e a comunicar imediatamente qualquer suspeita de contaminação às autoridades competentes. O consumo de carne de frango e ovos permanece seguro, segundo as orientações das autoridades sanitárias.

Sobre a gripe aviária

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos, incluindo seres humanos. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com animais infectados, bem como por meio de água e materiais contaminados.

A Seapi orienta que qualquer suspeita da doença – caracterizada por sinais respiratórios e neurológicos e pela mortalidade súbita e elevada em aves — deve ser imediatamente notificada. As denúncias podem ser feitas nas Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet e pelo WhatsApp (51) 98445-2033.