Vinhos artesanais catarinenses ganham qualidade para entrar no mercado

A produção de vinhos artesanais faz parte da tradição de muitas famílias catarinenses.Foto: Divulgação/Epagri

A tradição de produzir vinhos em casa é tão antiga em Santa Catarina quanto a vinda dos imigrantes europeus. Em muitas famílias, o costume de fazer vinho artesanal com as uvas colhidas na propriedade foi transmitido por gerações e se mantém até hoje. De olho no potencial desses produtos para ganhar mercado e alavancar a renda das famílias rurais, a Epagri desenvolve um projeto que está qualificando produtores em todas as regiões do Estado.

Com as adaptações necessárias, os vinhos artesanais podem ser o ponto de partida para desenvolver atividades como o turismo rural, impulsionando a economia local. É o que defende Vinícius Caliari, pesquisador da Epagri na Estação Experimental de Videira: “O projeto visa à melhoria da qualidade dos vinhos e a legalização dos empreendimentos e, com isso, a agregação de valor na propriedade. Do ponto de vista turístico, também é de extrema importância, pois o vinho atrai turistas, fomenta a gastronomia local, a hotelaria e o desenvolvimento regional como um todo”.

Análises dos vinhos

O Projeto Integrado Vinhos Artesanais começou em 2021, desencadeando uma série de ações para melhorar a qualidade sensorial e mercadológica dos produtos catarinenses. A Epagri realizou o cadastro de produtores em cada região do Estado e aplicou, entre eles, mais de 450 questionários com perguntas sobre produção de uvas, práticas enológicas e os vinhos produzidos.

Os produtores também enviaram amostras dos vinhos para uma avaliação físico-química dos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Ao todo, foram realizadas cerca de mil análises. Os vinhos enquadrados nesses parâmetros seguiram para a análise sensorial: uma equipe de especialistas analisou mais de 300 vinhos.

Cada participante recebeu os laudos com resultados das análises físico-químicas e da avaliação sensorial. O material foi entregue pelos extensionistas da Epagri, juntamente com orientações básicas para a melhoria dos vinhos.

Conhecimento

Mirando na qualidade, a Epagri oferece capacitações sobre elaboração de vinhos em todas as regiões do Estado. Em 2024, foram realizadas cinco palestras sobre legalização dos empreendimentos e quatro cursos para elaboração de vinhos, somando 500 participantes.

Nesses encontros, os produtores aprendem sobre temas como legislação, higienização, sanitização, processo de vinificação de brancos, tintos e espumantes e uso de leveduras. “Há muitas questões que precisam ser observadas para produzir vinhos, como a qualidade da matéria prima, o sistema de controle de temperatura, o uso de insumos enológicos, como as leveduras e o metabissulfito, e toda a tecnologia existente para elaboração dessas bebidas”, cita Vinícius.

Artesanal e profissional

Esse projeto tem sido o impulso que muitos produtores precisavam para se dedicar aos vinhos artesanais de forma profissional. Cerca de 30% dos participantes já estão melhorando processos e produtos, investindo e buscando legalizar o negócio.

É o caso de Maria e Pedro Matiello, que produzem vinhos desde 1956 e agora estão modernizando a atividade para entrar no mercado. Na propriedade localizada na Linha Despraiado, em Marema, a família tem um parreiral histórico de uva Isabel, com mais de 60 anos, além de variedades como Niágara Branca, Niágara Rosada e Bordô, que são vendidas in natura e processadas para consumo próprio.

São aproximadamente 6,7 mil metros quadrados de parreirais em produção, mais 4 mil metros quadrados que devem começar produzir este ano. “Eles ampliaram o vinhedo com novos cultivares, aplicando técnicas que promovem produção de uva de melhor qualidade”, conta Valter Fedatto, extensionista da Epagri que atende a família.

Na produção de vinhos, a forma tradicional de produzir, que era passada de geração para geração, passou por transformações que impactam diretamente na qualidade do produto. “Vimos que era preciso melhorar a qualidade do processo, desde a matéria prima até a vinificação, além da pesagem e utilização correta dos insumos”, cita Maria.

Padrão de mercado

De acordo com a extensionista Dulcinéia Cenci, essas adaptações vão abrir muitas portas para a família. “Com a busca de novas informações e ajustes nas técnicas de produção, associados às análises físicas e químicas, a qualidade dos vinhos melhorou significativamente, alcançando padrões de mercado e possibilitando pensar na atividade com uma fonte de renda”, destaca.

Esse caminho já está bem adiantado. Em 2023, a agricultora Maria participou do curso Mulheres Flor e Ser, oferecido pela Epagri, e desenvolveu uma proposta para legalizar a atividade. Com o apoio de políticas públicas estaduais como Projeto Realizar e Fomento Agro SC, o casal está finalizando a construção de uma cantina com espaço para processamento, armazenamento e venda dos produtos.

A expectativa é de que, na próxima safra (2025/26), a unidade esteja pronta e o empreendimento, chamado de Vinhos Reclino, esteja legalizado com registro no Ministério da Agricultura. O casal também espera que os filhos João e Júlia possam voltar para a propriedade não apenas para brindar o sucesso do negócio, mas também para suceder o novo empreendimento em que a tradição da família se transformou.

Por Cinthia Andruchak Freitas – jornalista Epagri