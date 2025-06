Governo do Estado entrega novos equipamentos para fortalecer a agricultura nos municípios

Fotos: Leo Munhoz / SECOM GOVSC

Para fortalecer a agricultura nos municípios catarinenses, o governador Jorginho Mello entregou na manhã desta terça-feira, 3, equipamentos agrícolas que vão reforçar o trabalho no campo em 10 cidades catarinenses. Ao todo, são 13 equipamentos com um investimento total de R$ 5,4 milhões, provenientes de emendas parlamentares federais.

O ato, na sede da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), em Florianópolis, contou com a presença do governador Jorginho Mello, do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, demais secretários de Estado, autoridades e prefeitos beneficiados com a entrega.

O governador Jorginho Mello ressaltou a força da agricultura catarinense e reafirmou o compromisso do Governo do Estado com ações estratégicas para dar melhor infraestrutura às propriedades rurais. “Nós já avançamos muito com a energia trifásica e vamos levar pro campo estrada boa, internet de qualidade, se não for assim, a propriedade esvazia, o jovem pra cidade e para manter esse modelo que tanto nos orgulha, é fundamental a criatividade, a sucessão familiar pra que a agricultura catarinense continue gerando riqueza, emprego e renda”, disse Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

O governador também informou que a pauta agrícola, envolvendo a qualidade da produção catarinense, as medidas e as boas práticas de sanidade animal – que são referência no estado – serão as principais bandeiras da comitiva catarinense, liderada pelo governador, que vai a países da Ásia nos próximos dias. “Eu vou pessoalmente defender esse trabalho rigoroso que é feito com excelência e é tão importante para a economia catarinense. Vamos dizer e reafirmar ao mercado que é seguro comprar de Santa Catarina”, complementa o governador.

Entre os equipamentos entregues estão: escavadeira hidráulica, motoniveladora, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão basculante, trator 105 CV, roçadeira articulada e carreta basculante. Os municípios contemplados nesta etapa foram Anitápolis, Balneário Piçarras, Braço do Norte, Governador Celso Ramos, Grão-Pará, Itaiópolis, Lages, Palhoça, Passo de Torres e Brusque.

Os recursos são oriundos de dois convênios federais. O Convênio 957823/MAPA – Emenda 2024 da Bancada Parlamentar Federal destinou R$ 5.382.400,00 para a aquisição de 11 equipamentos, com contrapartida do Estado. As indicações foram feitas pelos então deputados federais Carlos Chiodini e Carmen Zanotto. Já o Convênio 942927/2023/MAPA – Emenda Individual da deputada Carmen Zanotto, viabilizou o repasse de R$ 75.501,00, destinados à compra de dois equipamentos.

A Secretaria da Agricultura e Pecuária foi responsável pelo processo de licitação e aquisição dos implementos. “Essas entregas irão atender as reais necessidades e dar mais eficiência ao trabalho no campo. Estamos comprometidos em ampliar esse apoio, com foco na modernização e no fortalecimento da agricultura catarinense”, destacou o secretário Carlos Chiodini.