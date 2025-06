Conectividade dos postos fixos de fiscalização da Cidasc para o combate à febre aftosa é garantida pela Cidasc

Ao todo, 36 cidades contam com os postos de fiscalização agropecuária conectadas à rede do Ciasc

Desde maio de 2007, Santa Catarina é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal (Omsa) como Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, consolidando-se como um dos principais estados produtores e exportadores de carne bovina do país.

Há 18 anos, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) conta com a conectividade fornecida pelo Centro de Informática de Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc) para operar em 36 postos fixos de fiscalização agropecuária em pontos estratégicos do estado. A tecnologia disponibilizada possibilita uma atuação ágil e eficaz na coleta e no repasse de informações para o controle sanitário animal.

Nestes postos de fiscalização – que contam com a infraestrutura do Ciasc – os técnicos da Cidasc monitoram os brincos numerados de todos os bovinos e bubalinos, controlam o trânsito desses animais e verificam as condições sanitárias. O controle também se estende aos suínos, uma vez que a febre aftosa afeta animais de casco bipartido. Além desse controle de cargas vivas, são fiscalizadas a introdução de plantas, partes de plantas, sementes, agrotóxicos e insumos agrícolas.

“Estamos orgulhosos por contribuir com uma solução tecnológica que fortalece a atuação da Cidasc e do Governo do Estado no controle sanitário. A conectividade nos postos de fiscalização facilita o trabalho dos técnicos em campo e assegura maior agilidade no monitoramento. Além dessas 36 barreiras, outras unidades da Secretaria da Agricultura e Pecuária (SAR) também acessam nossa rede”, destaca o vice-presidente Institucional do Ciasc, Nilson da Rosa.

As cidades que contam com os postos fixos de fiscalização agropecuária conectadas ao link do Ciasc são: Mafra, Itapiranga, Galvão, Dionísio Cerqueira, Zortéa, Alto Bela Vista, Água Doce, Capinzal, Campo Alegre, São Joaquim, Campo Erê, Abelardo Luz, Timbé do Sul, Bom Jardim da Serra, Garuva, Irineópolis, Mondaí, São Lourenço do Oeste, Três Barras, Passo de Torres, Palmitos.