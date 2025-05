Governo do Estado lança o Projeto Sementes de Milho 2025 com aumento de 27,5% no valor aplicado

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

A edição do Projeto Sementes de Milho 2025, já está em vigor, essa é uma das principais ações do Programa Terra Boa, voltado ao fortalecimento da agricultura familiar. Neste ano, o projeto contará com aumento de 27,5% em relação ao valor aplicado em 2024. O evento de lançamento foi realizado pelo Governo do Estado em Maravilha, no Extremo-Oeste, como parte da programação da 2ª edição do Santa Catarina Levada a Sério: Prestando Contas na região da Amerios.

A cerimônia contou com a presença do governador Jorginho Mello e do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, lideranças regionais, estaduais, representantes de cooperativas, agricultores e técnicos.

O Projeto Sementes de Milho garantirá, em 2025, a distribuição de 170 mil sacos de sementes de milho com alto valor genético, beneficiando mais de 42,5 mil famílias agricultoras em todos os municípios catarinenses. O projeto é operacionalizado por meio de cooperação firmada entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) e a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro). O investimento previsto é de R$ 36,6 milhões, dentro de um montante total superior a R$ 116 milhões destinados ao Programa Terra Boa nesse ano.

“As políticas de apoio estão chegando diretamente ao produtor. Queremos garantir produtividade, renda e qualidade de vida no campo. A agricultura é uma das maiores forças de Santa Catarina, e nosso governo continuará investindo para fortalecer esse setor que alimenta o Brasil e o mundo”, destacou o governador Jorginho Mello.

As sementes oferecidas contemplam diferentes níveis tecnológicos, com subsídios que variam de R$ 100 a R$ 240 por saca, conforme o tipo. Cada família poderá retirar até cinco sacos por ano. Essas sementes são destinadas à produção de grãos para as cadeias da carne e silagem para a pecuária leiteira. Os agricultores já podem procurar a Epagri para retirar a autorização e depois as cooperativas ou casas agropecuárias credenciadas e formalizar o projeto de parceria.

“O Projeto Sementes de Milho é estratégico para garantir a competitividade da agricultura catarinense. Com genética de qualidade, o produtor colhe mais, com menos risco e maior retorno, esse projeto também contribui para diminuir o déficit da produção de milho. É mais uma ação que reafirma o compromisso do estado com o desenvolvimento sustentável do meio rural catarinense”, afirma o secretário Carlos Chiodini.

Além do anúncio do Projeto Sementes de Milho 2025, também foram assinados termos de liberação de recursos dos Programas Água no Campo SC e Leite Bom SC.

Programa Terra Boa

O Programa Terra Boa, criado em 1983, é um dos mais tradicionais da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. Também contempla ações nas áreas de correção do solo com calcário, kits forrageiras, apicultura, saúde do solo, abelhas rainhas selecionadas e incentivo aos cereais de inverno.

Produção de milho

A cultura do milho desempenha um papel fundamental na produção agropecuária de Santa Catarina, fornecendo alimentos tanto para as pessoas e como para os animais, contribuindo para a diversificação e sustentabilidade do agronegócio e impulsionando a economia local e estadual.

Na safra 2024/2025 foram cultivados 291,1 mil hectares de milho no Estado, com produção de 2,73 milhões de toneladas. De acordo com a Epagri/Cepa, mesmo com uma redução na área de cultivo em mais de 13%, a safra 2024/2025 apresentou uma produção 23% superior em relação à safra 2023/24.

