Tratorasso toma as ruas de Tenente Portela em grande mobilização rural

O protesto é pacífico e apartidário , permitindo apenas bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul. Está proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Atos semelhantes ocorrem em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Desde as primeiras horas do dia, mais de 300 produtores e cerca de 200 máquinas agrícolas e caminhões se concentraram às margens da rodovia. A ação ganhou o apoio de comerciantes locais, da ACISA e de diversas entidades.

